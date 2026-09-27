جواو فيليكس: كنت سأكون أكبر خائن لو انتقلت إلى ريال مدريد

اعترف جواو فيليكس، لاعب النصر السعودي، إن ارتداء قميص برشلونة كان كان حلم طفولته الذي تحقق، موضحا أن انتقاله لريال مدريد كان سيجعله أكبر خائن في كرة القدم.

وأعير البرتغالي جواو فيليكس إلى نادي برشلونة قادما من أتلتيكو مدريد في 1 سبتمبر 2023، شارك خلال تلك الفترة في 44 مباراة بمختلف المسابقات، سجل 10 وقدم 6 تمريرات حاسمة.

ذكريات برشلونة

وقال جواو فيليكس (26 عامًا) لصحيفة "آس" الإسبانية: "لدي ذكريات جميلة للغاية مع برشلونة، في النهاية، لم نتمكن من الفوز بأي لقب، لكن مجرد اللعب لبرشلونة أسعدني كثيرا".

وأضاف: "من الواضح أن الإعارة تختلف عن اللعب الدائم، أن تكون لاعبا في النادي أمر مختلف تماما في عام واحد، كل شيء وارد، قد تسير الأمور على ما يرام أو بشكل سيء للغاية، بين النجاح والفشل، لكنني سعيد جدا بارتداء قميص برشلونة، الذي كان حلم طفولتي وطفولة والدي وشقيقي، لقد كان شرفا عظيما".

وتابع عندما سُئل عن انتقاله المحتمل إلى ريال مدريد: "كنت سأكون أكبر خائن في عالم كرة القدم. لا، لا، لا، لقد استمتعت حقًا بوجودي في برشلونة، صحيح أنني فوت فرصة الانضمام إلى ريال مدريد، لكنني فخور باللعب لبرشلونة".