قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد أزمات حسام حسن.. مُحلل رياضي يُحذّر من تكرار سيناريو 2010 مع منتخب مصر
جهاد جريشة يُشيد بحكام دوري المحترفين ويكشف أخطاءً تحكيمية في عدة مباريات
بعد رفض «ترامب» المقترح الإيراني الجديد لفتح مضيق هرمز.. ماذا قال المحللون؟
أستاذ علوم سياسية: مصر انتقلت من إدارة الأزمات إلى المشاركة في صناعة الاستقرار الإقليمي
دعاء سيدنا يونس المستجاب.. اعرف المقصود بالظلم فيه
قبل ساعات من تلقي واجب العزاء.. أهالي قرية دمتنو يرفعون صورة المستشار الراحل أحمد الزند بمسقط رأسه
العراق يتوصل إلى تفاهم مع أمريكا لمواصلة إرسال شحنات الدولار النقدي
إعلامي: محمد عبد المنعم يطلب عدم المشاركة أمام جنوب السودان .. لهذا السبب
إعلام مغربي: زوجة سعد لمجرد حامل في شهرها الأخير.. وخبر اعتقاله نزل عليها كالصاعقة
وزير الخارجية الإيراني: إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بتلبية شروطنا الواضحة
محمد إبراهيم: أنا ضد بيان الأهلي عن حسام حسن.. ومحمد صلاح «لو برجل واحدة مايطلعش من الملعب»
كسر مفاجئ .. «مياه القاهرة» تعلن انتهاء إصلاح خط الـ1000 مم في حلوان وبدء عودة المياه تدريجيًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة القاهرة تطلق مسابقة «أكتوبر في عيون طلاب الجامعة» تحت شعار «من ذاكرة النصر إلى صناعة المستقبل»

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

تطلق جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، مسابقة جامعية كبرى لطلابها بعنوان «أكتوبر في عيون طلاب جامعة القاهرة»، تحت شعار «من ذاكرة النصر إلى صناعة المستقبل»، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وفي إطار احتفالات الجامعة بهذه المناسبة الوطنية.

وتهدف المسابقة إلى إتاحة المجال أمام طلاب الجامعة للتعبير بلغتهم وأدوات عصرهم عن رؤيتهم لانتصارات أكتوبر وما تحمله من قيم ودروس وطنية، وتشجيعهم على البحث والقراءة والإبداع، وربط ذاكرة الوطن بقدرة الأجيال الجديدة على المشاركة في صناعة مستقبله.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن انتصارات أكتوبر لم تكن انتصارًا عسكريًا فحسب، وإنما قدمت نموذجًا متكاملًا في التخطيط والعلم والإعداد والإرادة والعمل الجماعي، مشيرًا إلى أن الجامعة تستهدف من خلال المسابقة تقديم ذكرى أكتوبر للأجيال الجديدة بصورة تفاعلية ومبتكرة، تتيح للطلاب مساحة للتعبير والإبداع والمنافسة.

وقال رئيس الجامعة: «نريد أن نسمع من طلاب جامعة القاهرة كيف يرى جيلهم أكتوبر، وماذا تعني لهم هذه اللحظة الفارقة في تاريخ مصر، وكيف يمكن تحويل ما تحمله من قيم ودروس إلى طاقة للعمل والإبداع وبناء المستقبل».

وتتضمن المسابقة خمسة مسارات للإبداع الطلابي تتيح المشاركة أمام طلاب الجامعة بمختلف اهتماماتهم ومواهبهم وتخصصاتهم، إلى جانب منافسة «كأس أكتوبر» بين كليات الجامعة.

ويتمثل المسار الأول في الفيلم القصير، من خلال إنتاج فيلم تتراوح مدته من 3 إلى 5 دقائق، يقدم قصة أو شخصية أو قيمة مستلهمة من حرب أكتوبر في معالجة إبداعية موجهة إلى الأجيال الجديدة.

ويتضمن المسار الثاني التصميم والإنفوجراف الرقمي، من خلال تقديم قصة أو معلومة موثقة عن حرب أكتوبر في قالب بصري مبتكر يجمع بين دقة المحتوى وجاذبية العرض.

أما المسار الثالث فهو الكتابة الإبداعية، من خلال مقال أو قصة قصيرة حول موضوع «ماذا يعني أكتوبر لجيل لم يعش الحرب؟»، بما يعكس رؤية طلاب الجامعة لدلالات النصر وقيمه الممتدة عبر الأجيال.

ويخصص المسار الرابع لـالبودكاست والتوثيق، من خلال إنتاج محتوى صوتي أو حوار يوثق إحدى القصص أو الشهادات أو الجوانب الإنسانية المرتبطة بحرب أكتوبر، ويسهم في الحفاظ على الذاكرة الوطنية ونقلها إلى الأجيال الجديدة.

ويأتي المسار الخامس تحت عنوان «ابتكر من أجل مصر»، ويتيح للطلاب تقديم أفكار أو مشروعات تستلهم روح أكتوبر في مواجهة أحد تحديات الحاضر والمستقبل في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة والمياه والصحة والتنمية وغيرها، انطلاقًا من أن استلهام روح أكتوبر لا يتوقف عند استعادة أحداث الماضي، وإنما يمتد إلى امتلاك القدرة على مواجهة تحديات المستقبل.

وخصصت جامعة القاهرة جوائز مالية لكل مسار من المسارات الخمسة، بواقع 10 آلاف جنيه للمركز الأول، و5 آلاف جنيه للمركز الثاني، وألفي جنيه للمركز الثالث.

كما تطلق الجامعة ضمن المسابقة «كأس أكتوبر» لتحدي المعرفة بين الكليات، في منافسة كبرى تضم فرقًا تمثل كليات جامعة القاهرة، وتشمل أسئلة وتحديات تتعلق بحرب أكتوبر من جوانبها التاريخية والوطنية والعلمية والتكنولوجية، على أن تقام تصفيات بين فرق الكليات وصولًا إلى المرحلة النهائية.

وخصصت الجامعة لـ«كأس أكتوبر».جائزة مالية قدرها 50 ألف جنيه للفريق الفائز بالمركز الأول، و25 ألف جنيه للفريق الحاصل على المركز الثاني.

وتسمح الجامعة بالمشاركة الفردية أو الجماعية في المسارات المختلفة وفق طبيعة كل مسار، مع التأكيد على أصالة الأعمال المقدمة، ودقة المعلومات التاريخية الواردة بها، ومراعاة حقوق الملكية الفكرية، والإفصاح عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي حال الاستعانة بها في إعداد العمل.

وتتولى لجان متخصصة تضم أساتذة وخبراء في المجالات المختلفة تقييم المشاركات وفق مجموعة من المعايير، تشمل جودة الفكرة، والإبداع والابتكار، ودقة المحتوى، وقوة الرسالة، وجودة التنفيذ.

ومن المقرر أن تنظم جامعة القاهرة احتفالية ختامية كبرى لإعلان النتائج وتكريم الفائزين، تتضمن عرض نماذج من أفضل الأفلام والتصميمات والأعمال الطلابية المشاركة، إلى جانب إقامة المرحلة النهائية من «كأس أكتوبر» بين كليات الجامعة وإعلان الفريق الفائز بالكأس.

وتدعو جامعة القاهرة طلابها بمختلف الكليات والبرامج والتخصصات إلى المشاركة في المسابقة وتقديم رؤيتهم وإبداعاتهم في ذكرى ستظل واحدة من أهم صفحات التاريخ الوطني المصري.

وتفتح الجامعة باب التقديم للمسابقة اعتبارًا من السبت 3 أكتوبر وحتى الخميس 22 أكتوبر 2026، على أن يتم التسجيل وتقديم الأعمال والتعرف على الشروط والضوابط التفصيلية من خلال الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة وإدارات رعاية الشباب بالكليات.

جامعة القاهرة أكتوبر في عيون طلاب جامعة القاهرة طلاب جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فايا يونان

شامة صغيرة كشفت الحقيقة.. فايا يونان تعلن إصابتها بسرطان الجلد| تفاصيل

منتخب مصر الوطني

حالة وحيدة يحق لـ الأهلي إعفاء نجومه من ودية مصر وجنوب إفريقيا

صابرين تحتفل بعقد قران نجلها نور عبد اللطيف في أجواء عائلية..

صابرين تحتفل بعقد قران ابنها نور عبد اللطيف في أجواء عائلية

المستشار شريف الزند

بالدموع.. نجل شقيق أحمد الزند: عمي كان يحب الوطن والفقراء والغلابةويعتبرهم أسياده

مدحت شلبي والخطيب

قرار من المحكمة بشأن مدحت شلبي في اتهامه بسب وقذف الخطيب

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

الارصاد الجوية

سحب رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يرفض اعتماد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

ترشيحاتنا

أيمن محسب

أيمن محسب: قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أبرز ما قدمه «الوفد»

نشأت الديهي

«بلقنة المسألة الحبشية».. نشأت الديهي يحذر من سيناريو تفكك إثيوبيا

الجيش الاثيوبي

الديهي لإثيوبيا: مصر لا تتدخل في شأن أي دولة حتى لو بينا ماصنع الحداد وآبي أحمد يتعامل باستعلاء

بالصور

فستان غير تقليدي.. نانسي عجرم تبهر متابعيها

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

أطعمة عليك بتناولها على الإفطار تخفض الكوليسترول وتساعد على الشبع.. أبرزها الشوفان

أطعمة عليك بتناولها على الإفطار
أطعمة عليك بتناولها على الإفطار
أطعمة عليك بتناولها على الإفطار

إطلالة سوداء أنيقة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

وزير الدفاع يكرم القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة.. فيديو وصور

وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

فيديو

وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يكرم القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد