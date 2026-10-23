عماد السالمي: الأهلي يقدر يحقق الدوري حتى من غير مدرب.. وعموتة يحتاج لتغيير أفكاره

أكد الإعلامي والمحلل الرياضي السعودي عماد السالمي أن النادي الأهلي يمتلك من الشخصية والثقافة الكروية ما يؤهله للمنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز والتتويج به، حتى في غياب المدير الفني، مشيدًا بتاريخ النادي وقدرته على التعامل مع الضغوط والمنافسة على البطولات.

الأهلي

وقال عماد السالمي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الأهلي نادٍ عظيم يمتلك شخصية قوية وثقافة خاصة، تجعله قادرًا على تحقيق أهدافه، معتبرًا أن إمكانيات النادي وشخصيته تمنحانه القدرة على المنافسة على لقب الدوري.

وتطرق السالمي، إلى أسلوب المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، موضحًا أن المشكلة تكمن في تمسكه بأسلوبه التدريبي السابق، مشيرًا إلى أنه نصحه بالتخلي عن بعض أفكاره الدفاعية التي اعتمد عليها خلال تجربته مع منتخب الأردن.

وأضاف أن عموتة يحتاج إلى تطوير أفكاره الفنية، والتحلي بقدر أكبر من الجرأة أمام المنافسين، من خلال الاعتماد على حلول هجومية أكثر فاعلية، بما يتناسب مع شخصية الأهلي وطموحات جماهيره.

وشدد المحلل السعودي على ضرورة أن يستفيد عموتة من الإمكانيات التي يمتلكها الفريق الأحمر، وألا يفرض أسلوبه السابق على اللاعبين دون مراعاة طبيعة النادي ومتطلبات المنافسة على البطولات.

واختتم السالمي تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة الأهلي على حصد لقب الدوري، قائلًا إنه لو كان يتولى القيادة الفنية للفريق، لتمكن من الفوز بالبطولة، مجددًا إشادته بمكانة الأهلي، الذي وصفه بالنادي العظيم.