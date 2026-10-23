ياسمين عز تفتح النار على لاعبي الزمالك: اخصموا 3 ملايين جنيه

علقت الإعلامية ياسمين عز على عدد من الملفات المتعلقة بنادي الزمالك، منتقدة بعض المواقف التي شهدتها الساحة الرياضية، ومطالبة باتخاذ إجراءات مالية أكثر تأثيرًا في التعامل مع اللاعبين بدلًا من الاكتفاء بإيقاف مستحقاتهم.

تصرف محمد عواد حارس مرمى الزمالك

وقالت ياسمين عز، خلال تقديم برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة MBC مصر، تعليقًا على تصرف محمد عواد حارس مرمى الزمالك: «محمد عواد بيفكر بره الصندوق لدرجة إنه مسك الكرة بإيده فعلًا بره الصندوق»، مضيفة بسخرية: «إعجاز قروي من القرية مش كروي من الكورة».

في سياق آخر، انتقدت ياسمين عز فكرة إيقاف مستحقات اللاعبين باعتبارها وسيلة للعقاب، مشيرة إلى أن هناك إجراءات أخرى يمكن اتخاذها لضمان وجود تأثير فعلي للعقوبة.

إيقاف مستحقات اللاعبين

وأضافت: «إيقاف مستحقات اللاعبين مش عقاب مناسب»، مقترحة خصم مبالغ مالية كبيرة من مستحقات اللاعبين، قائلة: «اخصموا 2 أو 3 ملايين، أو نزلوهم يتمرنوا مع الناشئين».

وتطرقت الإعلامية إلى الأوضاع المالية للاعبين، مشيرة إلى أن خصم مبالغ كبيرة قد يكون أكثر تأثيرًا من إيقاف المستحقات، في ظل اختلاف الظروف المالية بين اللاعبين.