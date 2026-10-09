ياسمين عز تنتقد تبرير ارتفاع أسعار البصل بالتصدير: «كل حاجة تغلى يقولوا بسبب التصدير»

انتقدت الإعلامية ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، تبرير ارتفاع أسعار بعض السلع بزيادة معدلات التصدير، متسائلة عن أسباب ارتفاع سعر البصل إلى نحو 30 جنيهًا للكيلو، وفقًا لما ذكرته، في ظل الضغوط الاقتصادية التي يتحملها المواطنون.

وأكدت ياسمين عز ضرورة توضيح أسباب ارتفاع الأسعار للرأي العام، بدلًا من الاكتفاء بتفسيرات عامة، مشيرة إلى أن المواطنين يحتاجون إلى معرفة ما يحدث في الأسواق، خاصة مع تزايد الأعباء المعيشية.

ياسمين عز: الناس مش مستحملة ارتفاع الأسعار

وقالت ياسمين عز إن سعر البصل ارتفع بنحو 60% أو أكثر، لافتة إلى أن نقيب الفلاحين أرجع الزيادة إلى تصدير المحصول.

وتساءلت عن أسباب الزيادة، مطالبة بتفسير واضح لما يحدث في الأسواق، قائلة: «إيه اللي حصل بقى جديد؟ فهموا الناس، لأنه بالراحة شوية عن الناس يا جماعة، الناس حقيقي مش مستحملة».

تحذير من شائعات ارتفاع الأسعار وتخزين السلع

وحذرت الإعلامية من تداول أخبار عن زيادات مرتقبة في أسعار السلع والخدمات، موضحة أن انتشار الشائعات قد يثير البلبلة ويدفع المواطنين إلى شراء المنتجات وتخزينها خوفًا من ارتفاع أسعارها.

وقالت: «إلحقوا البنزين هيغلى، إلحقوا البصل هيغلى»، متسائلة عن تأثير هذه الأخبار على سلوك المستهلكين، خاصة إذا ارتبطت بتوقعات بشأن زيادة أسعار الوقود.

ياسمين عز تتساءل عن تخزين السكر

وتطرقت ياسمين عز إلى ما يتردد بشأن تخزين بعض التجار كميات من السكر تحسبًا لارتفاع الأسعار مستقبلًا، متسائلة عن أسباب الإقدام على هذه الخطوة في ظل عدم وجود قرار رسمي بزيادة أسعار البنزين.

وأشارت إلى أن وزارة البترول نفت الأنباء المتداولة بشأن زيادة أسعار الوقود، قائلة: «طيب بتخزن السكر ليه؟ إنت كتاجر بتخزنه ليه؟ بتستبق الأحداث ليه؟».

وانتقدت ما وصفته بجشع بعض التجار، معتبرة أن تخزين السلع بهدف تحقيق أرباح أكبر قد يسهم في نقص المعروض وارتفاع الأسعار، بما يزيد الأعباء على المواطنين.

هل يصل سعر البصل إلى 35 جنيهًا؟

وأشارت الإعلامية إلى ما يتردد بشأن اعتماد السوق على كميات من البصل المخزنة منذ أبريل الماضي، موضحة أن تراجع المخزون مع استمرار البيع قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مجددًا، وربما وصول سعر الكيلو إلى 35 جنيهًا.

واستعادت ياسمين عز واقعة سابقة شهدت ارتفاع أسعار البطيخ خلال فصل الصيف، مشيرة إلى التصريحات التي دعت المستهلكين وقتها إلى تناول الموز بدلًا منه.

واختتمت حديثها بسخرية من استمرار ارتفاع أسعار البصل، قائلة: «طب دلوقتي اللي مش عاجبه سعر البصل يشوح الأكل بإيه؟ بالفجل؟ ولا إيه؟».

وتسلط تصريحات ياسمين عز الضوء على تساؤلات المواطنين بشأن أسباب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وأهمية توضيح العوامل المؤثرة في الأسعار، إلى جانب الحد من الشائعات والممارسات التي قد تؤثر على توافر المنتجات في الأسواق.