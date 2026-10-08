رئيس بحوث البصل يحذر: أسعار البصل عند 30 جنيهًا حتى يناير.. وهذه أسباب الأزمة

حذر الدكتور عبد المجيد مبروك، رئيس قسم بحوث البصل بمعهد البحوث الزراعية، من استمرار ارتفاع أسعار البصل في الأسواق خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن سعر الكيلو الذي يدور حاليًا حول 30 جنيهًا مرشح للاستمرار حتى نهاية ديسمبر أو بداية يناير، بالتزامن مع انتظار طرح المحصول الجديد من مناطق الوجه القبلي.

مصر ضمن أكبر الدول المنتجة والمصدرة للبصل عالميًا

وقال الدكتور عبد المجيد مبروك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» على قناة MBC مصر مساء الأربعاء، إن مصر تحافظ منذ ستينيات القرن الماضي على موقع متقدم عالميًا في إنتاج وتصدير البصل، وتأتي عادة في المركزين الرابع أو الخامس عالميًا وفق الإحصاءات التي أشار إليها.

نقص المعروض يدفع أسعار البصل للارتفاع

وأوضح رئيس قسم بحوث البصل أن نقص الكميات المتاحة في الدول التي تستورد البصل المصري يؤدي إلى زيادة الطلب على الكميات المخصصة للتصدير، وهو ما ينعكس على السوق والأسعار.

وأشار إلى أنه عندما ترتفع أسعار البصل، يتجه المزارعون في الموسم التالي إلى زيادة المساحات المزروعة، بما يسهم لاحقًا في زيادة المعروض.

اضطرابات الشحن وسلاسل الإمداد تؤثر على السوق

وأضاف مبروك أن الاضطرابات التي تشهدها المنطقة منذ نحو عامين أثرت على سلاسل الإمداد وحركة الشحن، وهو ما انعكس على حركة التجارة وتوافر المحاصيل في الأسواق.

وأوضح أن الاستهلاك المحلي من البصل يتراوح، وفق تقديراته، بين 2 و2.5 مليون طن سنويًا، بينما يجري تصدير الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلية بهدف توفير العملة الصعبة.

متى تنخفض أسعار البصل؟

وكشف رئيس قسم بحوث البصل أن الأسعار مرشحة للاستمرار عند مستوياتها الحالية، في ظل الوضع الراهن، حتى نهاية ديسمبر أو بداية يناير.

وأوضح أن بدء طرح محصول البصل الجديد من مناطق الوجه القبلي مع نهاية ديسمبر وبداية يناير سيؤدي إلى زيادة المعروض في الأسواق، ومن ثم بدء تراجع الأسعار.

سعر كيلو البصل يصل إلى 30 جنيهًا

وأشار مبروك إلى أن سعر كيلو البصل ارتفع من مستويات كانت تدور حول 10 جنيهات إلى نحو 30 جنيهًا في الوقت الحالي، متوقعًا استمرار هذه المستويات قبل أن يبدأ السعر في الانخفاض مع وصول المحصول الجديد إلى الأسواق.

وتشير تصريحات رئيس قسم بحوث البصل إلى أن حركة الأسعار خلال الأشهر المقبلة ستظل مرتبطة بحجم المعروض المحلي، وحركة التصدير، وتطورات سلاسل الإمداد، على أن يمثل وصول المحصول الجديد من الوجه القبلي نهاية ديسمبر وبداية يناير نقطة مهمة لزيادة المعروض وبدء انخفاض الأسعار.