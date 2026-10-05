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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طبيب يكشف وصفة البصل الأحمر لعلاج التهاب الحلق المصحوب بالمخاط

علاج التهاب الحلق
علاج التهاب الحلق

 التهاب الحلق المصحوب بالمخاط من أكثر المشاكل الصحية شيوعا وانتشار خلال هذه الأيام على الرغم من دخول فصل شتاء إلا أن هذه المشكلة شائعة بين الكبار و الصغار خلال هذه الأيام.

 لذا إذا كنت تعاني من  التهاب الحلق المصحوب بالمخاط ، فقد ترغب في استبدال كوب أو كوبين من الشاي الساخن بهذا العلاج الذي يوصي به أخصائيو الطب الطبيعي، والذي يُقال إنه مستوحى من أصول لاتينية، ويُعتقد أنه فعال في تسهيل حركة البلغم في الحلق.

المكونات
بصلة واحدة
ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
ملعقتان كبيرتان من العسل
طريقة الأستخدام 
قطّع البصل أفقياً إلى حلقات سميكة واغليه لبضع دقائق.
صفّي هذا الماء في وعاء نظيف وجاف.
أضيفي زيت الزيتون والعسل وقلبي جيداً أو امزجي المكونات.
ابدأ بالارتشاف فوراً.

لماذا قد ينجح هذا؟


قد يكون شرب عصير البصل آخر ما ترغب بفعله عندما تتنفس من فتحة أنف واحدة فقط ولا تستطيع بلع أي شيء سوى السوائل دون ألم، لكن هذا الخضار الحار لطالما كان خيارًا مفضلًا للعلاجات الطبيعية لالتهاب الحلق. يُعتقد أن مركبات الكبريت الطبيعية ومضادات الأكسدة فيه تُخفف البلغم وتُسهل إخراجه، مما يُساعد الجسم على التخلص منه بشكل طبيعي؛ بالإضافة إلى ذلك، يُقال إن مضاد الأكسدة الكيرسيتين يُقلل الالتهاب والتورم في المجاري التنفسية وأنسجة الحلق المتهيجة. علاوة على ذلك، فإن مركبات مثل الأليسين لها تأثيرات مضادة للميكروبات، مما يُساعد على مكافحة العدوى البكتيرية أو الفيروسية التي تُسبب المخاط في المقام الأول.

يعمل زيت الزيتون في هذه الوصفة كمحفز بدلاً من كونه مكونًا نشطًا، حيث يغطي الحلق لتقليل الإحساس بالدغدغة والتهيج، في حين أن بعض المركبات مثل الأوليوكانثال قد توفر بعض الفوائد المضادة للالتهابات - على الرغم من أن هذا يعتمد كليًا على جودة زيت الزيتون الذي تستخدمه.

وأخيرًا، نصل إلى العسل الذي يضفي نكهةً ضروريةً على هذا المزيج الغريب. كما أنه يعمل على تهدئة الحلق بتغطيته، ويساعد على تفتيت المخاط بفضل قوامه الكثيف، وفقًا لتقرير صادر عن كليفلاند كلينك هيلث.

التهاب الحلق البلغم الحلق عصير البصل مضادات الأكسدة العسل زيت الزيتون

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