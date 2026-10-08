قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب جنوب إيطاليا
أحدها في صالحك.. 6 أسباب لرفع عداد الكهرباء الكودي
مساعد وزير الدفاع اليمني: المعارك مع الحوثيين على أشدها في مختلف الجبهات
أسعار سبائك الذهب بعد آخر انخفاض.. مفاجأة في سعر سبيكة 1 جرام حتى 100 جرام
ليس معلما بمدارسنا.. أول رد من التعليم على فيديو الإساءة لهدى شعراوي وصفية زغلول
لاعب قاسم باشا يشيد بمحمد صلاح: شعرت بالفارق فور مشاركته
أهلا بيكي يا مصر.. رئيس كوريا الجنوبية يرحب بالرئيس السيسي على أنغام أغنية "بابا" لعمرو دياب
بعد "محادثات مثمرة".. ترامب: لن نهاجم إيران قبل انتخابات نوفمبر
إثبات حيازة.. أرملة وائل الإبراشي تروي تفاصيل ما حدث لشقتها
حالة الطقس المتوقعة من السبت إلى الأربعاء .. أمطار خفيفة وشبورة مائية
وادي دجلة يهزم الاتحاد السكندري بهدف نظيف بكأس عاصمة مصر
غرق 3 صغار في ترعة الإبراهيمية بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البصل وصل لـ30 جنيه.. ياسمين عز تنتقد تبرير ارتفاع الأسعار بالتصدير وتوجه رسالة للتجار

ياسمين عز
ياسمين عز
محمد البدوي

انتقدت الإعلامية ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، تبرير ارتفاع أسعار بعض السلع بزيادة معدلات التصدير، متسائلة عن أسباب ارتفاع سعر البصل، الذي وصل، وفق ما ذكرته، إلى نحو 30 جنيهًا للكيلو.

ياسمين عز: «كل حاجة تغلى يقولوا بسبب التصدير»

وقالت ياسمين عز إن سعر البصل ارتفع بنحو 60% أو أكثر، مشيرة إلى أن نقيب الفلاحين أرجع الزيادة إلى تصدير المحصول.

وانتقدت ما وصفته بتكرار الاستناد إلى التصدير كسبب لارتفاع أسعار السلع، متسائلة عن الجديد الذي طرأ وأدى إلى هذه الزيادة، قائلة إن مصر تصدر المنتجات منذ سنوات.

وأضافت أن المواطنين بحاجة إلى تفسير واضح لأسباب ارتفاع الأسعار، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي يواجهونها، قائلة: «إيه اللي حصل بقى جديد؟ فهموا الناس، لأنه بالراحة شوية عن الناس يا جماعة، الناس حقيقي مش مستحملة».

تحذير من الشائعات بشأن ارتفاع الأسعار

وتطرقت الإعلامية إلى تأثير تداول أخبار عن زيادات مرتقبة في أسعار بعض السلع والخدمات، محذرة من أن مجرد انتشار الشائعات يمكن أن يؤدي إلى حالة من البلبلة ويدفع البعض إلى شراء وتخزين المنتجات خوفًا من ارتفاع أسعارها.

وقالت: «إلحقوا البنزين هيغلى، إلحقوا البصل هيغلى»، متسائلة عن تأثير هذه الأخبار على المواطنين، خاصة إذا حدثت زيادة فعلية في أسعار الوقود.

ياسمين عز تنتقد تخزين السكر

كما تناولت ما يتردد عن قيام بعض التجار بتخزين كميات من السكر تحسبًا لارتفاع الأسعار مستقبلًا، متسائلة عن دوافع التخزين في ظل عدم وجود قرار رسمي بزيادة أسعار البنزين.

وقالت إن وزارة البترول نفت الأنباء المتداولة بشأن زيادة أسعار الوقود، مضيفة: «طيب بتخزن السكر ليه؟ إنت كتاجر بتخزنه ليه؟ بتستبق الأحداث ليه؟».

وانتقدت ما وصفته بجشع بعض التجار، معتبرة أن تخزين السلع بهدف تحقيق أرباح أكبر قد يؤدي إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار، وهو ما ينعكس في النهاية على المواطنين.

توقعات بارتفاع سعر البصل إلى 35 جنيهًا

وأشارت ياسمين عز إلى ما يتم تداوله بشأن اعتماد السوق حاليًا على كميات من البصل المخزنة منذ شهر أبريل الماضي، موضحة أن انخفاض المخزون مع استمرار البيع قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، وربما وصول سعر البصل إلى 35 جنيهًا.

واستعادت الإعلامية واقعة سابقة شهدت ارتفاع أسعار البطيخ خلال فصل الصيف، مشيرة إلى التصريحات التي دعت المستهلكين وقتها إلى تناول الموز بدلًا من البطيخ.

واختتمت حديثها بسخرية قائلة: «طب دلوقتي اللي مش عاجبه سعر البصل يشوح الأكل بإيه؟ بالفجل؟ ولا إيه؟».

ياسمين عز الإعلامية ياسمين عز الشائعات ارتفاع الأسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

الفراخ ارتفعت من جديد.. أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

تعليمات كنيسة

إلغاء ليلة الحنة والسيشن.. كنيسة بالمنيا تنشر تعليمات بشأن حفلات الزواج

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

الشاب المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

قرار عاجل من جهات التحقيق.. حجز الابن المتهم بإنهاء حياة والديه وعرض جثمانهما علي الطب الشرعي

رمضان صبحي

رمضان صبحي يستعطف جماهير الأهلي في رسالة خاصة.. ماذا قال؟

الابن المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

شاب ينهي حياة والديه بطنطا.. والعثور علي الجثتين بعد 3 أيام من الوفاة

صورة أرشيفية

عهدة هترجع للوزارة.. 10 تعليمات لطلاب أولى ثانوي للحفاظ على التابلت حتى انتهاء المرحلة الثانوية

الدكتور تامر مدكور - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي

بالرقم القومي فقط.. تسهيلات جديدة من التأمين الصحي لتجديد البطاقة لأصحاب المعاشات

ترشيحاتنا

حسام الزناتي

الزمالك: لم يتم توقيع عقد حسام الزناتي لتولي منصب المدير الرياضي

مباراة القمة

جيرالدو يستعيد ذكريات القمة: الأهلي لا يقبل الخسارة ويلعب بقوة وحماس

ديانج

فالنسيا يدرس إمكانية رحيل ديانج

بالصور

مكونات و خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

ريهام عبد الغفور تتغزل في زوجها برسالة رومانسية

ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

لحم الحمام .. فوائد و فيتامينات للجسم لا تتوقعها

فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد