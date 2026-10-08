البصل وصل لـ30 جنيه.. ياسمين عز تنتقد تبرير ارتفاع الأسعار بالتصدير وتوجه رسالة للتجار

انتقدت الإعلامية ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، تبرير ارتفاع أسعار بعض السلع بزيادة معدلات التصدير، متسائلة عن أسباب ارتفاع سعر البصل، الذي وصل، وفق ما ذكرته، إلى نحو 30 جنيهًا للكيلو.

ياسمين عز: «كل حاجة تغلى يقولوا بسبب التصدير»

وقالت ياسمين عز إن سعر البصل ارتفع بنحو 60% أو أكثر، مشيرة إلى أن نقيب الفلاحين أرجع الزيادة إلى تصدير المحصول.

وانتقدت ما وصفته بتكرار الاستناد إلى التصدير كسبب لارتفاع أسعار السلع، متسائلة عن الجديد الذي طرأ وأدى إلى هذه الزيادة، قائلة إن مصر تصدر المنتجات منذ سنوات.

وأضافت أن المواطنين بحاجة إلى تفسير واضح لأسباب ارتفاع الأسعار، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي يواجهونها، قائلة: «إيه اللي حصل بقى جديد؟ فهموا الناس، لأنه بالراحة شوية عن الناس يا جماعة، الناس حقيقي مش مستحملة».

تحذير من الشائعات بشأن ارتفاع الأسعار

وتطرقت الإعلامية إلى تأثير تداول أخبار عن زيادات مرتقبة في أسعار بعض السلع والخدمات، محذرة من أن مجرد انتشار الشائعات يمكن أن يؤدي إلى حالة من البلبلة ويدفع البعض إلى شراء وتخزين المنتجات خوفًا من ارتفاع أسعارها.

وقالت: «إلحقوا البنزين هيغلى، إلحقوا البصل هيغلى»، متسائلة عن تأثير هذه الأخبار على المواطنين، خاصة إذا حدثت زيادة فعلية في أسعار الوقود.

ياسمين عز تنتقد تخزين السكر

كما تناولت ما يتردد عن قيام بعض التجار بتخزين كميات من السكر تحسبًا لارتفاع الأسعار مستقبلًا، متسائلة عن دوافع التخزين في ظل عدم وجود قرار رسمي بزيادة أسعار البنزين.

وقالت إن وزارة البترول نفت الأنباء المتداولة بشأن زيادة أسعار الوقود، مضيفة: «طيب بتخزن السكر ليه؟ إنت كتاجر بتخزنه ليه؟ بتستبق الأحداث ليه؟».

وانتقدت ما وصفته بجشع بعض التجار، معتبرة أن تخزين السلع بهدف تحقيق أرباح أكبر قد يؤدي إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار، وهو ما ينعكس في النهاية على المواطنين.

توقعات بارتفاع سعر البصل إلى 35 جنيهًا

وأشارت ياسمين عز إلى ما يتم تداوله بشأن اعتماد السوق حاليًا على كميات من البصل المخزنة منذ شهر أبريل الماضي، موضحة أن انخفاض المخزون مع استمرار البيع قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، وربما وصول سعر البصل إلى 35 جنيهًا.

واستعادت الإعلامية واقعة سابقة شهدت ارتفاع أسعار البطيخ خلال فصل الصيف، مشيرة إلى التصريحات التي دعت المستهلكين وقتها إلى تناول الموز بدلًا من البطيخ.

واختتمت حديثها بسخرية قائلة: «طب دلوقتي اللي مش عاجبه سعر البصل يشوح الأكل بإيه؟ بالفجل؟ ولا إيه؟».