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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

عبارة باللغة العربية على حذاء حمزة عبد الكريم في مباراة برشلونة وريال مدريد.. ما هي؟

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
أحمد أيمن

في لفتة تعكس طموحًا كبيرًا ورغبة في كتابة فصل جديد من مسيرته الكروية، خطف اللاعب المصري الشاب حمزة عبد الكريم الأنظار بعدما كشف نادي برشلونة عن العبارة المميزة التي ستزين حذاءه خلال مواجهة ريال مدريد المرتقبة، في واحدة من أبرز مباريات الموسم بالدوري الإسباني.

ماذا كتب على حذاء حمزة عبد الكريم؟

كشف نادي برشلونة، عبر موقعه الرسمي، عن تفاصيل الأحذية الخاصة التي سيرتديها عدد من لاعبيه خلال مواجهة ريال مدريد، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لموسم 2026-2027.

وجاء اسم المهاجم المصري الشاب ضمن قائمة اللاعبين الذين سيظهرون بأحذية تحمل رسائل شخصية، اختارها كل لاعب بنفسه للتعبير عن هويته وطموحاته، وما يمثله ارتداء قميص النادي الكتالوني بالنسبة إليه.

واختار حمزة عبد الكريم حذاءً من طراز «فانتوم» من إنتاج شركة نايكي، يحمل عبارة باللغة العربية تقول: «هنا يبدأ التاريخ»، في رسالة تعكس تطلعه إلى تحقيق إنجازات كبيرة وترك بصمة واضحة في مشواره مع النادي الإسباني.

رسالة عربية في ليلة استثنائية

تحمل العبارة التي اختارها اللاعب المصري دلالات تتجاوز مجرد الكتابة على حذاء رياضي، إذ تعبر عن عقلية لاعب يسعى إلى استغلال الفرص المتاحة أمامه لبناء مستقبل كروي واعد.

وتأتي هذه الخطوة قبل مواجهة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، باعتبارها واحدة من أهم مباريات كرة القدم الإسبانية، حيث يلتقي برشلونة وريال مدريد على ملعب «كامب نو»، وسط ترقب كبير لما ستسفر عنه القمة المرتقبة.

كما تمثل الكتابة باللغة العربية جانبًا مميزًا في اختيار اللاعب، إذ تمنح رسالته طابعًا شخصيًا يعكس هويته المصرية، بالتزامن مع خوض تجربة احترافية في أحد أكبر الأندية الأوروبية.

رسائل مختلفة على أحذية نجوم برشلونة

لم يكن حمزة عبد الكريم اللاعب الوحيد الذي اختار عبارة خاصة لحذائه، إذ كشف برشلونة عن رسائل أخرى تعبر عن شخصيات لاعبيه وطموحاتهم قبل الكلاسيكو.

واختار خوان جارسيا عبارة «المهم رقم 1: الفوز»، بينما حمل حذاء تشافي إسبارت رسالة «الحلم مستمر»، أما أليخاندرو بالدي، فاختار عبارة تعبر عن ارتباطه ببرشلونة منذ اليوم الأول.

كما حمل حذاء جواو كانسيلو عبارة «برشلونة دائمًا»، في حين اختار فرينكي دي يونج رسالة «ليلة أخرى، الطموح ذاته»، بينما عبّر جافي عن إصراره بعبارة «نسبة 100% ليست كافية».

هل يكتب حمزة عبد الكريم بداية جديدة؟

أكد برشلونة أن هذه الرسائل تمنح تفاصيل المباراة طابعًا خاصًا، إذ يحمل كل لاعب قصته الشخصية ورؤيته للمستقبل إلى أرض الملعب.

وبالنسبة إلى حمزة عبد الكريم، فإن عبارة «هنا يبدأ التاريخ» تضع طموحاته في دائرة الضوء قبل مواجهة بحجم الكلاسيكو، وتسلط الاهتمام على تطلعات الموهبة المصرية في تجربته مع النادي الكتالوني.

ويبقى التحدي الحقيقي أمام اللاعب هو تحويل هذه الطموحات إلى خطوات ملموسة داخل الملعب، بما يساعده على تطوير مستواه وإثبات قدراته في مسيرته الاحترافية.

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