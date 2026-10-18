حمزة عبد الكريم يلفت الأنظار في برشلونة.. وفليك يواصل دعمه

أشادت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية بالمهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، بعد ظهوره المميز مع فريق برشلونة أتلتيك، ونجاحه في تسجيل هدف خلال مواجهة أوتيبو، ضمن منافسات دوري الدرجة الرابعة الإسباني.

ووصفت الصحيفة اللاعب بأنه «هداف فليك الطموح.. مهاجم من نوع مختلف»، في إشارة إلى الإمكانيات التي يمتلكها المهاجم المصري، والتي تجعله إضافة مختلفة في الخط الأمامي للفريق الكتالوني.

ونجح حمزة عبد الكريم في افتتاح التسجيل لصالح برشلونة أتلتيك أمام أوتيبو، بعدما سجل هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة، ليمنح فريقه الأفضلية المبكرة ويساعد زملاءه على خوض المباراة بمزيد من الهدوء والثقة.

وانتهت المباراة بفوز برشلونة أتلتيك بنتيجة 2-1، بعدما أضاف بيدرو رودريجيز الهدف الثاني في الدقيقة 72، ليواصل الفريق نتائجه الإيجابية ويحافظ على صدارة مجموعته.

ويأتي تألق المهاجم المصري بعدما عاد للمشاركة مع الفريق الرديف، عقب استبعاده من قائمة الفريق الأول لمواجهة ريال بيتيس، في ظل حاجته إلى الحصول على المزيد من دقائق اللعب واكتساب الخبرات.

وأشارت التقارير إلى أن المدرب الألماني هانز فليك يحرص على منح حمزة عبد الكريم الفرص المناسبة لتطوير مستواه، حتى لو جاءت مشاركاته مع الفريق الأول في دقائق محدودة، في إطار العمل على تجهيزه للمنافسة على فرص أكبر خلال الفترة المقبلة.