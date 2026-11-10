ماذا قال الفريق كامل الوزير بشأن أسباب حادث قطاري العياط؟.. بكري يُجيب

أكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على أهمية تطبيق منظومة التحكم المركزي الآلي على خطوط السكك الحديدية، مشيرًا إلى أنها تمثل إحدى الوسائل الأساسية لمنع وقوع الحوادث وتعزيز معدلات الأمان داخل المرفق.



وأوضح "بكري" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "العاشرة"، مساء الثلاثاء، أن منظومة التحكم المركزي يجري تطبيقها على خط القاهرة – بني سويف، ضمن خطة تستهدف استكمال تعميمها بمحطات وخطوط الصعيد، لافتًا إلى أن التحكم في حركة القطارات على خط الإسكندرية – القاهرة يتم بصورة مركزية.

وتساءل بكري عن أسباب توقف القطار محل الحادث، رغم عدم وجود مشكلات فنية به، وفقًا للمعلومات التي طُرحت، مشيرًا إلى أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أكد انتظار صدور بيان النيابة العامة بشأن ملابسات الواقعة.

وأضاف أن النيابة العامة أمرت بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات، متسائلًا عن أسباب تحويل الواقعة من قضية جنائية يجري التحقيق فيها إلى قضية سياسية، في ظل مطالبات من بعض الأطراف بإقالة الوزير وتقديم استقالته وتحميله المسؤولية، ومن بينها مطالبة أحد أعضاء مجلس النواب بذلك.

وفي سياق متصل، أشار بكري إلى أن الفريق كامل الوزير أعلن تسديد نحو 870 مليون دولار من القروض المخصصة لقطاع النقل، والتي كانت معظمها بآجال سداد تصل إلى 15 عامًا، موضحًا أن هناك نحو 30 مليون دولار لم يتم صرفها حتى الآن.

وشدد على أن استكمال منظومة التحكم المركزي الآلي يمثل ضرورة للحد من الحوادث، مؤكدًا على أهمية انتظار نتائج التحقيقات الفنية والقانونية للكشف عن الأسباب الحقيقية للواقعة وتحديد المسؤوليات.