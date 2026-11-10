قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ريال مدريد يتلقى ضربة جديدة .. إصابة تشواميني تُربك حسابات منتخب فرنسا
موهبة ليفربول يكشف عن طموحه للفوز بالكرة الذهبية ويعلن موقفه من هاري كين ولامين يامال
ربيع ياسين: حسام حسن أفضل من علي ماهر وهندّعمه عشان مصر
سعد سمير يفجر مفاجأة بشأن علي ماهر: أنجح مدرب مصري منذ 5 سنوات
بعد أزمته الصحية .. موعد عودة فينسنت كومباني إلى قيادة بايرن ميونخ
براءة وطني أمريكي عظيم .. أول تعليق من ترامب بعد إحباط عزل هيجسيث
ما الفرق بين جمع الصلاة وقصرها؟.. الإفتاء توضح الأحكام
شركة الكرة بالزمالك تقترب من الحسم .. حسين لبيب يكشف مصير المستثمرين وحقوق النادي
النائب العام التمييزي بلبنان يتابع التحقيقات في مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني
بعد تحرك البرلمان رسميًا .. كيف يُواجه القانون الموظف المُتعاطي للمواد المخدرة؟
اللي يهمني نجاح الجهاز الفني .. سعد سمير يُعلّق على ترشيحه للعمل مع علي ماهر
عقب هبوطه .. أقل سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء 11-11-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ماذا قال الفريق كامل الوزير بشأن أسباب حادث قطاري العياط؟.. بكري يُجيب

ماذا قال الفريق كامل الوزير بشأن أسباب حادث قطاري العياط؟ بكري يُجيب
ماذا قال الفريق كامل الوزير بشأن أسباب حادث قطاري العياط؟ بكري يُجيب
شيماء جمال

أكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على أهمية تطبيق منظومة التحكم المركزي الآلي على خطوط السكك الحديدية، مشيرًا إلى أنها تمثل إحدى الوسائل الأساسية لمنع وقوع الحوادث وتعزيز معدلات الأمان داخل المرفق.


وأوضح "بكري" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "العاشرة"، مساء الثلاثاء، أن منظومة التحكم المركزي يجري تطبيقها على خط القاهرة – بني سويف، ضمن خطة تستهدف استكمال تعميمها بمحطات وخطوط الصعيد، لافتًا إلى أن التحكم في حركة القطارات على خط الإسكندرية – القاهرة يتم بصورة مركزية.
وتساءل بكري عن أسباب توقف القطار محل الحادث، رغم عدم وجود مشكلات فنية به، وفقًا للمعلومات التي طُرحت، مشيرًا إلى أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أكد انتظار صدور بيان النيابة العامة بشأن ملابسات الواقعة.

وأضاف أن النيابة العامة أمرت بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات، متسائلًا عن أسباب تحويل الواقعة من قضية جنائية يجري التحقيق فيها إلى قضية سياسية، في ظل مطالبات من بعض الأطراف بإقالة الوزير وتقديم استقالته وتحميله المسؤولية، ومن بينها مطالبة أحد أعضاء مجلس النواب بذلك.
وفي سياق متصل، أشار بكري إلى أن الفريق كامل الوزير أعلن تسديد نحو 870 مليون دولار من القروض المخصصة لقطاع النقل، والتي كانت معظمها بآجال سداد تصل إلى 15 عامًا، موضحًا أن هناك نحو 30 مليون دولار لم يتم صرفها حتى الآن.
وشدد على أن استكمال منظومة التحكم المركزي الآلي يمثل ضرورة للحد من الحوادث، مؤكدًا على أهمية انتظار نتائج التحقيقات الفنية والقانونية للكشف عن الأسباب الحقيقية للواقعة وتحديد المسؤوليات.

كامل الوزير حادث قطاري العياط العياط مصطفى بكري الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية

هل الخميس 12 نوفمبر إجازة رسمية؟.. موعد أقرب عطلة مقبلة

حالة الطقس غدا

البرد بدأ والأمطار تقترب.. حالة الطقس من الأربعاء إلى السبت المقبل

حالة الطقس

جهزوا الجواكيت.. أجواء باردة وشبورة كثيفة وأمطار.. إليك تفاصيل الطقس

الذهب

هبوط محلي وعالمي.. سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الثلاثاء

تاجر إيراني يشبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في صورة مركبة تُبرز التشابه اللافت بينهما

وشه نحس.. إيرانيون يقاطعون محل حلويات نهائيا بسبب الشبه بين صاحبه ونتنياهو

موعد صرف مرتبات نوفمبر

قرار رسمي من المالية.. موعد مرتبات نوفمبر للموظفين

محمد صلاح

مفاجأة غير متوقعة.. طرابزون يتخذ قرارا حاسما بشأن مستقبل محمد صلاح

محمد الفايد ـ أرشيفية

توقيفات لأول مرة في قضية محمد الفايد.. الشرطة الفرنسية تداهم فندق ريتز وعقاراته

ترشيحاتنا

دعاء في جوف الليل

دعاء في جوف الليل .. ردد أفضل أدعية مستجابة تحقق الأمنيات

الزكاة على الذهب

هل تجب الزكاة على الذهب المشترى بنية الزينة والادخار معًا؟.. أمين الإفتاء يوضح

دار الإفتاء

هل يجوز للزوجة العودة لمنزل الزوجية دون حضور زوجها لاصطحابها؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

بفستان أحمر أنيق .. مريم أوزرلي تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي
مريم أوزرلي

10 أطعمة احذر وضعها في الإير فراير .. قد تسبّب حريقًا أو تتلف الجهاز

أطعمة يجب تجنب وضعها في المقلاة الهوائية
أطعمة يجب تجنب وضعها في المقلاة الهوائية
أطعمة يجب تجنب وضعها في المقلاة الهوائية

هل تتناول فيتامين «د» يوميًا في الشتاء؟.. مفاجأة بشأن فوائده للعظام والسرطان والخرف

لماذا يوصى بتناول فيتامين د خلال فصل الشتاء؟
لماذا يوصى بتناول فيتامين د خلال فصل الشتاء؟
لماذا يوصى بتناول فيتامين د خلال فصل الشتاء؟

بتفطر فول وبتعاني من الانتفاخ طول اليوم؟.. الطريقة الصحيحة لتدميس الفول وفوائده الصحية

فوائد الفول
فوائد الفول
فوائد الفول

فيديو

دموع أصالة

بـ20 مليون دينار.. مُعجب عراقي يشتري «طقم ذهب» لأصالة بسبب دموعها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

المزيد