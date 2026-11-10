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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بكري بعد تصادم قطاري العياط: هناك محاولات لتسييس الحادث واستهداف كامل الوزير سياسيًا

بكري بعد تصادم قطاري العياط: هناك محاولات لتسييس الحادث واستهداف كامل الوزير سياسيًا
بكري بعد تصادم قطاري العياط: هناك محاولات لتسييس الحادث واستهداف كامل الوزير سياسيًا
شيماء جمال

كشف مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل الاجتماع العاجل للجنة النقل بمجلس النواب، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ورئيس هيئة السكك الحديدية وعدد من قيادات الوزارة، لمناقشة ملابسات حادث القطار الأخير واستعراض خطة تطوير مرفق السكك الحديدية.


وقال "بكري" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "العاشرة"، مساء الثلاثاء، إن الفريق كامل الوزير استعرض، خلال الاجتماع وتكلم نحو الساعة والنصف، خطة الوزارة لتطوير السكك الحديدية، متناولًا المحاور السبعة الأساسية، والتي تشمل البنية التحتية، وأنظمة الإشارات والتحكم، والإصلاح المالي والتنظيمي، وتطوير العنصر البشري، إلى جانب النقلة التي شهدها المرفق خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن هناك محاولات لتسييس الحادث، وأن البعض استبق نتائج تحقيقات النيابة العامة، معتبرًا أن الهدف من ذلك كان "اغتيالًا سياسيًا" لشخصية وزير النقل، قبل بدء الحوارات والمناقشات بشأن الواقعة.
وأوضح أنه طرح خلال الاجتماع عددًا من التساؤلات على الوزير، من بينها أسباب توقف سائق القطار رقم 2010، وما إذا كان التوقف ناتجًا عن عطل فني أو سقوط إحدى العربات، مشيرًا إلى وجود علامات استفهام بشأن ما أُثير حول تعطل الإشارات.
وتساءل عن أسباب إبلاغ المراقب بوجود عطل في الإشارة، رغم أن الطريق كان مفتوحًا، وفقًا لما عرضه خلال الاجتماع، كما أشار إلى أن القطار رقم 134 خضع للفحص قبل تحركه من محطة الجيزة، ووقّع السائق والمختصون على سلامته وعدم وجود مشكلات به.
ولفت إلى ضرورة توضيح أسباب توقف القطار عند العياط، ثم تحركه لمسافة تقدر بنحو 6 كيلومترات حتى منطقة الرقة، متسائلًا عن أسباب عدم تدخل منظومة التحكم الآلي لإيقافه، خاصة مع تجاوز السائق السرعة المحددة، وفقًا لما طرحه خلال الاجتماع.
وأشار بكري إلى أن الوزير أوضح أن التعليمات الخاصة بإيقاف التحكم الآلي في القطارات صدرت في واقعة واحدة بسبب مشكلات ناجمة عن الأمطار، وأن هذه التوجيهات أُلغيت لاحقًا ولم تتكرر.

قطاري العياط العياط كامل الوزير مصطفى بكري وزير النقل

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