أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تطوير الخدمات وتحسين كفاءة الأداء، مشددًا على أن الهدف الأساسي من إدخال هذه الأدوات ليس تعظيم الإيرادات في حد ذاته، وإنما تبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة وتعزيز قدرة الممولين على المنافسة.

خالد هاشم: مستعدون للتحرك الفوري لتنفيذ التوصيات القابلة للتطبيق

وأعرب الوزير عن تقديره للجهود المبذولة في إعداد دراسة السياسات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، مثمنًا مشاركة فريق العمل وأعضاء المجلس والخبراء الذين أسهموا في إعدادها، مؤكدًا استعداد الوزارة للتعاون الفوري لتنفيذ التوصيات التي يمكن البدء فيها دون انتظار استكمال جميع المتطلبات التشريعية والمؤسسية.

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على وضع آلية للتنسيق بشأن الملفات التي تتيح الظروف الحالية التحرك فيها، بما يضمن عدم تأجيل خطوات التنفيذ الممكنة لحين استكمال باقي المتطلبات.

وزير الصناعة: المداخلات والتساؤلات تستحق الاستيعاب داخل الدراسة

وأوضح هاشم أن المناقشات والمداخلات التي شهدتها جلسات الحوار تضمنت العديد من التساؤلات والملاحظات التي تستحق الدراسة والاستفادة منها، سواء من خلال تقديم مزيد من التوضيحات أو إتاحة قدر أكبر من المرونة في التعامل مع بعض المقترحات.

وأضاف أن عددًا من الملاحظات المطروحة لا يتعارض مع توجهات الدراسة، وإنما يتطلب مزيدًا من التوضيح والتطوير، بما يعزز من قدرتها على التحول إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ.

خالد هاشم: الممول شريك وليس مجرد مصدر للإيرادات

وشدد وزير الصناعة على أن المسار الأساسي في التعامل مع المنظومة الضريبية يقوم على تحسين الخدمة وتيسير الإجراءات، وليس تعظيم الإيرادات بصورة مطلقة، موضحًا أن الوزارة تنظر إلى الممول باعتباره شريكًا، وأن تحسين أوضاعه وتعزيز قدرته على المنافسة يحققان مصلحة مشتركة للدولة والقطاع الخاص.

وأكد أن أي آليات جديدة يتم إدخالها في المنظومة يجب أن تتسق مع هذا التوجه، وألا تخرج عن الهدف الرئيسي المتمثل في بناء علاقة أكثر كفاءة ومرونة مع الممولين.

زيادة الإيرادات بأكثر من تريليون جنيه خلال عامين دون أعباء جديدة

واستشهد الوزير بما تحقق خلال العامين الماضيين من زيادة في الإيرادات بأكثر من تريليون جنيه، دون فرض أعباء جديدة أو تعديل سعر الضريبة، معتبرًا أن هذه النتائج تعكس جدوى المسار القائم على التبسيط وتحسين التعامل مع الممولين، وتؤكد أهمية مواصلة البناء عليه.

الذكاء الاصطناعي يدعم تطوير الخدمات الضريبية والجمركية

وأشار هاشم إلى أن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يمثلان أدوات مهمة لإضافة قيمة إلى جهود تطوير الخدمات، لافتًا إلى أن مجالات الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية لا تقتصر على قطاع واحد، بل تمتد إلى المنظومة الضريبية وكذلك الجمارك والمنافذ.

وأكد أن التوسع في استخدام هذه التطبيقات يجب أن يرتبط بتحقيق نتائج ملموسة في تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات، بما ينعكس على كفاءة الأداء ويتيح للدولة مساحة أكبر لتوجيه مواردها نحو المجالات التي تمس احتياجات المواطنين.