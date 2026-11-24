أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب فتح باب التقدم لجوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثامنة والخمسين لعام 2027، وذلك في إطار دعم الحركة الثقافية والأدبية وتشجيع الإبداع والنشر، وتبلغ قيمة الجائزة 50 ألف جنيه لكل فرع من فروعها الاثني عشر.



وتضم الجوائز ثمانية مجالات رئيسية، هي: النقد الأدبي (النقد الثقافي)، والرواية، والقصة القصيرة، وشعر الفصحى، وشعر العامية، والكتاب العلمي (التطبيقات التكنولوجية)، والعلوم الإنسانية (القيم والهوية)، وكتاب الطفل.



كما تشمل أربعة فروع أخرى تُمنح بالتعاون مع عدد من المؤسسات الثقافية، وهي: جائزة أفضل كتاب في تحقيق التراث، بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية، وجائزة أفضل كتاب مترجم، وجائزة أفضل كتاب مترجم للطفل، بالتعاون مع المركز القومي للترجمة، إلى جانب جائزة أفضل كتاب في الفنون، بالتعاون مع أكاديمية الفنون، على أن تُقسم قيمة كل جائزة مناصفة بين الهيئة والجهة الشريكة.



وتتضمن الجوائز أيضًا جائزة للشباب تحت سن 35 عامًا في مجالين، هما شعر الفصحى ورواية الفتيان، بقيمة 25 ألف جنيه لكل جائزة، فضلًا عن جائزة أفضل ناشر مصري، بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين، وتبلغ قيمتها 75 ألف جنيه، وجائزة أفضل ناشر عربي، بالتعاون مع اتحاد الناشرين العرب، بقيمة 150 ألف جنيه.



شروط التقدم للجائزة

وحددت الهيئة المصرية العامة للكتاب عددًا من الشروط والقواعد العامة للمشاركة، من بينها أن يكون الكتاب المرشح طبعة أولى، وأن يكون المؤلف مصري الجنسية، وألا يكون العمل مترجمًا، باستثناء الفروع المخصصة للترجمة، وأن يكون الكتاب قد صدر خلال عام 2026، في طبعته الأولى ويؤخذ برقم الإيداع القانوني، ويقدم المرشح 3 نسخ من الكتاب المقرر التقدم به.



كما يشترط تقديم تقرير إفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي، وتسليم ثلاث نسخ من الكتاب المرشح، وألا يكون العمل قد حصل على جائزة أخرى، وألا يكون المتقدم قد فاز بالجائزة خلال السنوات الثلاث الماضية.



وبالنسبة إلى جائزة الشباب، يشترط تقديم عمل غير منشور من قبل، مكتوب على الكمبيوتر وموقع من الكاتب.



مواعيد التقديم وأماكن تسليم الأعمال

وأوضحت الهيئة أن باب التقدم للجائزة يُفتح اعتبارًا من 25 نوفمبر 2026، ويستمر حتى 24 ديسمبر 2026، يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً، عدا يومي الجمعة والسبت.



وتُقدم الأعمال بمقر الهيئة المصرية العامة للكتاب بصفة شخصية، أو من خلال البريد المسجل على العنوان: 1194 كورنيش النيل، رملة بولاق، القاهرة.



ويلتزم المتقدم بتوقيع إقرار بأن الكتاب طبعة أولى، وبالنسبة إلى أعمال الشباب يتضمن الإقرار أن العمل ملك للكاتب ولم يسبق نشره، مع تحمل المسؤولية عن ذلك، كما يتعهد المتقدم، سواء في فئة الكبار أو الشباب، بأن العمل لم يحصل على جائزة من قبل، وأنه لم يفز بجائزة المعرض خلال السنوات الثلاث الماضية، مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي.

ويسمح للمتقدمين من فئة الشباب في الفرعين المتخصصين بتقديم مؤلفاتهم في صورة مخطوطات غير منشورة، دون اشتراط سبق طباعتها أو نشرها.

وخصصت الهيئة أماكن مستقلة لتسليم بعض الأعمال، إذ تُقدم الكتب الخاصة بتحقيق التراث بمقر دار الكتب والوثائق القومية، والأعمال المترجمة بمقر المركز القومي للترجمة، والكتب الخاصة بالفنون بمقر أكاديمية الفنون.



ومن المقرر إعلان أسماء الفائزين خلال فترة انعقاد الدورة الثامنة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2027.