بعد انتظار استمر 13 عاما، أطلقت شركة روكستار Rockstar أخيرا لعبتها المنتظرة GTA 6، التي حظيت بإشادة واسعة من النقاد، لكن انطلاقتها لم تخل من مفاجآت غير سارة لبعض اللاعبين، بعدما بدأت ورش صيانة الأجهزة تستقبل أعدادا متزايدة من أجهزة Xbox Series X وSeries S المتعطلة، بالتزامن مع استمرار ظهور بلاغات عن أعطال في أجهزة بلايستيشن 5.

ورغم أن ملايين اللاعبين يخوضون مغامراتهم داخل خريطة Leonida دون مشكلات تذكر، فإن تقارير فنيي الصيانة ومنتديات الدعم الفني تشير إلى أن متطلبات اللعبة المرتفعة بدأت تكشف عن مشكلات كامنة في بعض الأجهزة، خصوصا تلك التي تعاني بالفعل من ضعف التبريد أو تآكل المكونات الداخلية.

ما الذي يحدث لأجهزة Xbox وPS5؟



رصد فني صيانة بولندي يدعى Modyfikatorcasper ارتفاعا ملحوظا في حالات الأعطال الخطيرة لأجهزة Xbox عقب إطلاق GTA 6، مشيرا إلى أن أجهزة Xbox أصبحت تمثل نحو جهازين من كل 10 أجهزة تصل إلى ورشة الصيانة، رغم أن انتشارها في بولندا أقل مقارنة بأجهزة بلايستيشن.

وتتنوع الأعطال المسجلة بين الإغلاق المفاجئ للجهاز، والتباطؤ الشديد في الأداء، وفشل تثبيت التحديثات، وصولا إلى توقف الأجهزة عن العمل تمامًا، إذ ترفض بعض وحدات Xbox Series X التشغيل أو تفشل في عرض أي إشارة على الشاشة.

وفي المقابل، واجه بعض مستخدمي PS5 مشكلات مشابهة، حيث أظهرت قياسات استهلاك الطاقة أن الجهاز قد يسجل نحو 274.2 واط أثناء تشغيل GTA 6 تحت الضغط المرتفع، وهي قيمة لا تزال ضمن الحدود التصميمية التي حددتها سوني، لكنها تتجاوز معدلات الاستهلاك المعتادة مع العديد من الألعاب الأخرى.

ويرجح فنيون ولاعبون أن استمرار الأحمال الحرارية والكهربائية المرتفعة قد يؤدي إلى تفاقم مشكلات التبريد، خصوصا مع تحرك مادة المعدن السائل المستخدمة في نقل الحرارة من المعالج، أو تراكم الأتربة داخل الأجهزة القديمة التي لم تخضع للصيانة الدورية.

كما لا تزال بعض الأجهزة تواجه انهيارات برمجية، من بينها الخطأ CE-108255-1، حتى بعد تثبيت التحديث الأولي للعبة.

هل GTA 6 هي السبب الحقيقي؟



لا يعني تزامن هذه الأعطال مع إطلاق اللعبة بالضرورة أن GTA 6 تتسبب في تدمير الأجهزة السليمة، إذ يرجح الفنيون أن الزيادة الكبيرة في طلبات الصيانة ترتبط جزئيا بالإقبال الضخم على اللعبة، والذي دفع ملايين المستخدمين إلى شراء أجهزة جديدة أو إعادة تشغيل أجهزة قديمة ظلت متوقفة لفترات طويلة.

ويرى المختصون أن اللعبة تمثل اختبار ضغط حقيقيا للأجهزة، إذ تكون الوحدات التي تعاني من عيوب تصنيع أو ضعف التبريد أو الاستهلاك الناتج عن مرور السنوات أكثر عرضة للتعطل تحت الأحمال المستمرة.

لذلك، ينصح بالحفاظ على فتحات التهوية خالية من العوائق، وتنظيف الأجهزة بصورة دورية، والحرص على تثبيت تحديثات النظام واللعبة، لتقليل احتمالات ارتفاع الحرارة وتفاقم المشكلات التقنية أثناء اللعب