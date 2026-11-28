شهد نظام التشغيل iOS تطورا كبيرا منذ إطلاقه لأول مرة عام 2007، إذ أصبحت هواتف آيفون تقدم مجموعة واسعة من الإمكانات، بداية من فتح الهاتف باستخدام التعرف على الوجه، وتخصيص الشاشة الرئيسية وشاشة القفل ومركز التحكم، وصولا إلى مشاركة الملفات لاسلكيا مع الأجهزة الأخرى، بما فيها هواتف أندرويد.

ومع إطلاق نظام iOS 27، أضافت آبل مزيدا من القدرات الذكية إلى هواتفها، خاصة من خلال المساعد الصوتي Siri وتقنيات Apple Intelligence، التي تساعد المستخدمين في تنفيذ المهام وتحرير الصور وتنظيم علامات التبويب في متصفح سفاري.

لكن بعيدا عن هذه المزايا الكبيرة، توجد مجموعة من الأدوات البسيطة التي لا تحظى بالاهتمام الكافي، رغم قدرتها على تسهيل الاستخدام اليومي لهواتف آيفون. وفيما يلي خمس حيل مفيدة يمكن تجربتها.

1. إيقاف تشغيل الموسيقى تلقائيا أثناء النوم:



إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أو البودكاست أو تشاهد البرامج قبل النوم، يمكنك استخدام مؤقت تطبيق الساعة لإيقاف التشغيل تلقائيا.

كل ما عليك هو فتح تطبيق الساعة، والانتقال إلى قسم المؤقت، وتحديد المدة المطلوبة، ثم الضغط على الصوت واختيار إيقاف التشغيل Stop Playing الموجودة أسفل القائمة، وبعدها تشغيل المؤقت.

وعند انتهاء الوقت، سيتوقف تشغيل المحتوى تلقائيا دون إصدار صوت التنبيه المعتاد.

إيقاف تشغيل الموسيقى تلقائيا أثناء النوم

2. استخدام آيفون لشحن الأجهزة الأخرى:



تتيح هواتف آيفون المزودة بمنفذ USB-C، بداية من iPhone 15، إمكانية شحن بعض الأجهزة الأخرى باستخدام الهاتف نفسه، ليعمل وكأنه بنك طاقة صغير.

ويمكن الاستفادة من هذه الميزة عبر توصيل كابل USB-C بالآيفون والطرف الآخر بالجهاز المطلوب شحنه، دون الحاجة إلى إعدادات إضافية.

وتناسب هذه الخاصية الأجهزة الصغيرة مثل سماعات AirPods والساعات الذكية، لكنها ليست الخيار الأفضل لشحن الهواتف الأخرى، لأن قدرة الإخراج تصل إلى 4.5 واط فقط، وهي أقل بكثير من احتياجات معظم الهواتف، كما ينبغي الانتباه إلى استهلاك بطارية الآيفون أثناء الشحن.

3. رسم أشكال مثالية داخل الصور:



يوفر تطبيق الصور أداة Markup لإضافة الرسومات والتوضيحات إلى الصور، لكن هناك حيلة تجعل الرسومات أكثر دقة.

عند رسم دائرة أو مربع أو نجمة أو قلب، لا ترفع إصبعك فور الانتهاء، بل استمر في الضغط لمدة ثانية أو ثانيتين، ليحول الهاتف الرسم اليدوي تلقائيا إلى شكل منتظم.

ويمكن أيضا استخدام الطريقة نفسها لحذف الرسومات، من خلال الشخبطة فوق العلامة المطلوبة والاستمرار في الضغط حتى تختفي.

4. تحويل العملات ووحدات القياس دون مغادرة التطبيق:



تتيح ميزة Spotlight Search إجراء تحويلات سريعة للعملات ووحدات القياس دون الحاجة إلى فتح تطبيقات إضافية.

يكفي سحب الشاشة إلى الأسفل لفتح البحث، ثم كتابة العملية المطلوبة، مثل تحويل 150 جراما إلى أوقية، أو تحويل دولار كندي إلى دولار أمريكي، لتظهر النتيجة مباشرة.

وتعمل الميزة أثناء استخدام التطبيقات المختلفة، ما يسمح بإجراء التحويلات دون مغادرة التطبيق الحالي.

5. استخراج النصوص وقراءة QR Code من الصور:



تتيح ميزة Live Text الموجودة في تطبيالصور استخراج النصوص من الصور ونسخها بسهولة.

ويمكن للمستخدم الضغط مطولا على النص الظاهر داخل الصورة، ثم تحديد الجزء المطلوب واختيار Copy لنسخه واستخدامه في أي تطبيق آخر.

كما تسمح الميزة بقراءة رموز QR الموجودة داخل الصور دون الحاجة إلى استخدام كاميرا الهاتف، ويتم ذلك بفتح الصورة والضغط على أيقونة Live Text الموجودة أسفل الشاشة، ثم اختيار رمز QR لعرض الرابط المرتبط به.

ولا تقتصر الميزة على ذلك، إذ يمكنها التعرف على أرقام الهواتف وإجراء المكالمات مباشرة، واكتشاف العناوين وفتحها في خرائط Apple، وإضافة المواعيد إلى التقويم، فضلا عن إتاحة فتح المواقع الإلكترونية وإجراء بعض التحويلات.