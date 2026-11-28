كشفت تحليلات أمنية عن أسلوب جديد تستخدمه برمجية Remus الخبيثة لسرقة رسائل البريد الإلكتروني من حسابات Gmail، وذلك من خلال تثبيت إضافة مزيفة تحمل اسم جوجل Sheets داخل متصفح كروم، دون الحاجة إلى سرقة كلمة المرور أو ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالمستخدم.

وبدأت المجموعة المطورة للبرمجية، في 8 نوفمبر 2026، الترويج لميزة جديدة عبر منتديات القرصنة، زعمت أنها تتيح الوصول إلى حسابات Gmail حتى بعد تغيير كلمات المرور وتسجيل الخروج من جميع الأجهزة. وسوقت المجموعة هذه الميزة ضمن إصدار المؤسسات Enterprise، الذي يصل سعر الاشتراك فيه إلى 1000 دولار شهريا.

لكن تحليلا أمنيا نشر في 24 نوفمبر 2026 كشف أن الأمر لا يتعلق باكتشاف ثغرة جديدة في Gmail، وإنما بحيلة تعتمد على استغلال جلسة تسجيل الدخول الموجودة بالفعل داخل المتصفح.

كيف تتسلل البرمجية إلى المتصفح؟



تعتمد الهجمة على وحدة خبيثة بصيغة DLL، تقوم بتثبيت إضافة مزيفة باسم جوجل Sheets داخل متصفح كروم أثناء إغلاقه.

ولتنفيذ ذلك، تتلاعب البرمجية بملفات إعدادات المتصفح، وتفعل وضع المطور Developer Mode، ثم تعيد تشغيل كروم مع استعادة علامات التبويب السابقة، حتى لا يلاحظ المستخدم بسهولة حدوث أي تغيير.

وتحاول الإضافة الظهور بمظهر إضافة رسمية من جوجل، إذ تستخدم اسما ووصفا مشابها لإضافات الشركة، بينما تعمل في الخلفية دون لفت الانتباه.

Gmail

سرقة الرسائل كل دقيقة



بعد تثبيت الإضافة، تبدأ في الاتصال بخدمة Gmail مرة كل دقيقة، مستخدمة بيانات تسجيل الدخول المحفوظة في المتصفح.

وتبحث الإضافة عن الرسائل غير المقروءة في حسابات Gmail، مع إمكانية التعامل مع ما يصل إلى عشرة حسابات مسجلة في المتصفح نفسه.

وعند العثور على رسائل جديدة، تقوم بتحميل محتواها بالكامل، بما يشمل عنوان الرسالة ونصها وبيانات المرسل وعنوان البريد الإلكتروني للضحية، ثم ترسل هذه المعلومات إلى خوادم المهاجمين عبر اتصال مشفر.

وبحسب التحليل، يمكن للإضافة تنفيذ ما يصل إلى 14400 طلب يوميا من ملف شخصي واحد في كروم، ما يجعل نشاطها يبدو وكأنه استخدام طبيعي لخدمة البريد الإلكتروني.

هل يؤدي تغيير كلمة المرور إلى إيقاف التجسس؟



رغم خطورة الهجوم، فإن تغيير كلمة المرور وإلغاء جلسات تسجيل الدخول يؤديان إلى توقف الإضافة عن الوصول إلى البريد الإلكتروني مؤقتا.

لكن المشكلة تظهر عندما يسجل المستخدم الدخول مرة أخرى من المتصفح المصاب، إذ تستغل الإضافة جلسة الدخول الجديدة وتستأنف سرقة الرسائل خلال دقيقة واحدة.

وبالتالي، فإن تغيير كلمة المرور وحده لا يكفي للتخلص من التهديد، لأن مصدر المشكلة هو الإضافة الخبيثة المثبتة على الجهاز.

لماذا يمثل الهجوم خطرا على المستخدمين؟



تكمن خطورة الهجوم في أن البرمجية تستهدف الرسائل غير المقروءة، والتي قد تحتوي على روابط إعادة تعيين كلمات المرور، ورموز التحقق، ورسائل استعادة الحسابات.

وهذا يمنح المهاجمين فرصة لاستخدام المعلومات المسروقة للوصول إلى حسابات أخرى مرتبطة بالبريد الإلكتروني، وربما الاستيلاء عليها.

كيف يمكن اكتشاف الإصابة والحماية منها؟



ينصح الباحثون المستخدمين بفتح صفحة الإضافات في كروم والبحث عن أي إضافة غير معروفة تحمل اسم Google Sheets، خاصة إذا كانت مثبتة بوضع Unpacked مع تفعيل وضع المطور.



وفي حالة الاشتباه بالإصابة، ينصح باعتبار الجهاز مخترقا بالكامل، وإزالة البرمجية الخبيثة أو إعادة تهيئة الجهاز قبل تسجيل الدخول مجددا إلى الحساب.

ويجب أيضا تغيير كلمة مرور جوجل من جهاز آمن، وإلغاء وصول الجهاز المصاب إلى الحساب، ومراجعة إعدادات Gmail، بما يشمل تحويل الرسائل والفلاتر ووسائل استعادة الحساب.

أما المؤسسات، فيمكنها تقليل مخاطر هذا النوع من الهجمات من خلال منع تفعيل وضع المطور في كروم، وتقييد تثبيت الإضافات بالتطبيقات المعتمدة والموثوقة.