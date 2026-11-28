يواصل هاتف Galaxy S26 Ultra تصدر قائمة أبرز هواتف سامسونج وأكثرها تطورا وقوة، إلى حين وصول الجيل الجديد Galaxy S27 Ultra المتوقع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ورغم المنافسة التي يفرضها الهاتف القابل للطي Galaxy Z Fold 8، فإن إصدار S26 Ultra لا يزال يتمتع بتعدد استخدامات يمنحه أفضلية في العديد من الجوانب.

لكن رغم الإمكانات المتقدمة التي يقدمها هاتف Galaxy S26 Ultra، فإنه لا يخلو من العيوب، إذ بدأت تظهر بعض التحديات المرتبطة بإحدى أبرز ميزاته، وهي تقنية شاشة الخصوصية، التي شكلت نقطة تميز رئيسية للجهاز منذ إطلاقه مطلع عام 2026.

ميزة مبتكرة ترفع تكلفة الإصلاح



تعتمد تقنية شاشة الخصوصي، على تقليل وضوح محتوى الشاشة عند النظر إليها من الزوايا الجانبية، مع الحفاظ على وضوح الصورة عند النظر إليها مباشرة.

وتهدف هذه التقنية إلى حماية خصوصية المستخدمين ومنع الآخرين من الاطلاع على محتوى هواتفهم، خصوصا في الأماكن العامة.

وتتيح الميزة استخدام الهاتف بأمان أكبر عند قراءة الرسائل، وإدخال كلمات المرور، وتصفح المعلومات الشخصية، دون الحاجة إلى تركيب واق تقليدي مضاد للتجسس، كما يمكن ضبطها للعمل تلقائيا عند فتح تطبيقات محددة، أو إدخال الرقم السري، أو استقبال الإشعارات.

ومع ذلك، قد تتحول هذه التقنية إلى مشكلة مكلفة عند تعرض الشاشة للتلف، إذ يشير بعض خبراء الصيانة إلى أن طبقات الشاشة قد تنفصل بشكل يصعب إصلاحه أثناء عملية الصيانة، ما يدفع بعض الفنيين إلى تفضيل استبدال وحدة الشاشة بالكامل بدلًا من الاكتفاء بإصلاح الجزء المتضرر.

في المقابل، تؤكد صفحة الدعم الرسمية لـ سامسونج إمكانية إصلاح الشاشة وحدها، وهو ما يتطلب على الأرجح استخدام أدوات وتجهيزات متخصصة.

وتبلغ تكلفة إصلاح شاشة Galaxy S26 Ultra في الولايات المتحدة نحو 289 دولارا، وهي تكلفة أعلى من رسوم إصلاح شاشة Galaxy S26 Plus، الذي لا يتضمن تقنية شاشة الخصوصية.

إصلاح شاشة Galaxy S26 Ultra

كيف تحمي شاشة هاتفك؟



بالنسبة للمستخدمين في الولايات المتحدة، يمثل اشتراك Samsung Care+ أحد الخيارات المتاحة لتقليل أعباء الإصلاح، مقابل تكلفة إضافية تبلغ نحو 15 دولارا شهريا.

أما لمن لا يرغبون في تحمل هذه المصروفات، فيظل استخدام واق للشاشة من أبسط الحلول وأقلها تكلفة، ورغم أن بعض المستخدمين يفضلون الاستمتاع بالشاشة دون طبقات إضافية، فإن الواقي يوفر حماية مهمة من الخدوش والغبار واحتكاك المفاتيح والصدمات العرضية.

ومع اقتراب سعر الهاتف من 1500 دولار، يصبح الحفاظ على الشاشة استثمارا منطقيا، ليس فقط لتجنب تكاليف الصيانة المرتفعة، بل أيضا للمساعدة في الحفاظ على القيمة السوقية للهاتف عند إعادة بيعه مستقبلا.