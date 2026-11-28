اضطر القائمون على المزارات اليابانية التاريخية العريقة، "الشنتو" إلى استبدال أجزاء من الأسقف النحاسية الخضراء، لهذه الأماكن التي تشكل علامة مميزة لهذه المواقع العريقة، إلى الفولاذ المقاوم للصدأ، في تحول يمس تقاليد معمارية وثقافية تمتد لقرون.

وأرجعت صحيفة "فاينانشيال تايمز" هذه الخطوة إلى قيام عصابات من اللصوص بانتزاع ألواح النحاس من بعض تلك الأماكن التاريخية، مستغلين الارتفاع الكبير في أسعار هذا المعدن، والذي يغذيه الازدهار العالمي في استثمارات الذكاء الاصطناعي، وإنشاء مراكز البيانات، والتحول نحو السيارات الكهربائية.

وعلى الرغم من أن أسعار النحاس، التي ارتفعت بنسبة 50 في المائة خلال العامين الماضيين، قد شهدت تراجعاً طفيفاً في الأسابيع الأخيرة في أعقاب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، فإن مستويات الأسعار لا تزال مرتفعة وسط تكهنات بفرض تعريفات جمركية أمريكية جديدة على النحاس، وهو ما أدى إلى موجة من السرقات حول العالم.

وفي اليابان، ساهم ضعف التدابير الأمنية حول أماكن "الشنتو" التاريخية وتناقص أعداد السكان في المناطق الريفية في تفاقم هذه الظاهرة الإجرامية.

ويقول ماكوتو موريجيري، ممثل المكان التاريخ ي "أزوما" في محافظة كاناجاوا، الذي تعرض سقفه للنهب هذا العام وفقد منه نحو 200 كيلوجرام من ألواح النحاس: "سبق أن ضبطنا أشخاصاً يسرقون المال من صناديق التبرعات، لكننا لم نتخيل يوماً أنهم قد ينتزعون كل شيء من سقف المبنى".

ويضيف موريجيري: "يعود السبب إلى الارتفاع الهائل في أسعار النحاس... إنه أمر يثير الغضب حقاً". وقد استُبدلت ألواح النحاس الخضراء الشهيرة، التي كانت تغطي سقف الضريح منذ عام 1943، بألواح من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهي مادة أرخص ثمناً وأقل جاذبية للصوص.

تشير "فاينانشيال تايمز" إلى أن هناك ما لا يقل عن 80 ألف مزار تاريخي في جميع أنحاء اليابان. وتاريخياً، تفرض "رابطة الشنتو"، التي تصف تصرفات هؤلاء اللصوص بأنها "تعدٍ صارخ"، رقابة صارمة على أي تعديلات تُجرى على مباني الأضرحة التابعة لها.

ومع تزايد رغبة القائمين عليها في استخدام الفولاذ المقاوم للصدأ لترميم الأسقف، أوضحت الرابطة أنه على الرغم من أن تغيير الطراز المعماري التقليدي بسبب السرقات يتعارض مع مبادئها، فإنها لم تعد تملك خياراً سوى السماح باستخدام مواد بديلة.

وجاء في بيان الرابطة أنه "عندما يُجري أي مزارٍ ديني تغييرات على مرافقه، فمن الضروري التأكد من أن هذه التغييرات لا تمسّ الجانب الإيماني للمزار"، مضيفاً أن الجهة المعنية ستواصل الموافقة على "العناصر الضرورية والمناسبة" مستقبلاً.

وتعد اليابان، بالنسبة لعصابات الجريمة المنظمة، بقعة مليئة بالأهداف السهلة، بدءاً من وحدات تكييف الهواء في المنازل المهجورة، التي يُقدر عددها بنحو 9 ملايين منزل في البلاد، وصولاً إلى محطات الطاقة الشمسية النائية، علاوة على أميال ممتدة من الأسلاك النحاسية التي تغذي المراوح المخصصة لحماية مزارع الشاي في اليابان من الصقيع.

وبينت أرقام "وكالة الشرطة الوطنية"، أن حوادث سرقة المعادن على مستوى البلاد قفزت من نحو 5500 حادثة في عام 2020 إلى قرابة 21 ألفاً في عام 2024.

وتشير الشرطة المحلية إلى أن معدلات السرقة ظلت مرتفعة منذ ذلك الحين، ما دفع السلطات إلى تكثيف الدوريات الأمنية في المناطق الأكثر تضرراً، وتحديداً في محافظتي كاناجاوا وناجانو.

ولفتت "فاينانشيال تايمز" إلى أن الحكومة اليابانية سارعت إلى تحديث القوانين لمواجهة موجة سرقة المعادن. وتتضمن الإصلاحات، التي دخلت حيز التنفيذ خلال العام الماضي، فرض رقابة أكثر صرامة على تجار الخردة المعدنية، وتجريم حمل أدوات قطع المعادن (مثل مقصات البراغي أو الكابلات) بشكل خفي دون مبرر مشروع.

وتعد أضرحة "الشنتو" الدينية أهدافاً جذابة بشكل خاص للصوص، حيث يقع الكثير منها في مناطق غابات أو جبال نائية، وهي المناطق التي شهدت أشد آثار التراجع الديموجرافي في اليابان.

كما تقتضي التقاليد تغطية مساحات واسعة من أسطح هذه المزارع بالنحاس، الذي يكتسب مع مرور الوقت لوناً أخضر أو فيروزياً بفعل الأكسدة.

ونظراً لأن سرقة أسطح المباني كانت أمراً نادراً تاريخياً في اليابان، فإن العديد من هذه المزارات، التي تعاني غالباً من تراجع في إيرادات التبرعات، لا تملك الموارد المالية اللازمة لتركيب كاميرات مراقبة.

وفي تعليقه على اختفاء نحو 70 لوحاً نحاسياً من سطح مزار "أزوما"، وهي قطع لم تتمكن الشرطة من العثور عليها حتى الآن، قال موريجيري ممثل ضريح "أزوما" في محافظة كاناجاوا: "إنه أمر شنيع أن يتعرض شيءٌ بهذه القيمة للسرقة من مزارٍ ديني. تبلغ قيمة هذه الألواح نحو 400 ألف ين (حوالي 2500 دولار) حسب أسعار الخردة الحالية".