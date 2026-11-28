في خطوة تعكس تصاعد المخاوف الأوروبية بشأن أمن البيانات والسيطرة على المنصات الرقمية، دعت ألمانيا والنمسا إلى إخضاع أعمال تطبيق تيك توك TikTok في أوروبا لملكية وإدارة أوروبية، معتبرتين أن الاكتفاء بفرض القوانين واللوائح التنظيمية لم يعد كافيا لمعالجة المخاطر المرتبطة بالوصول إلى بيانات المستخدمين والتحكم في خوارزميات المحتوى

وقال وزير الثقافة والإعلام الألماني فولفرام فايمر، عقب اجتماعه في فيينا مع ألكسندر برويل، وزير الدولة النمساوي للشؤون الرقمية، إن المنصة المملوكة للشركة الصينية “بايت دانس” تمثل “مخاطر جوهرية على السياسة الأمنية الأوروبية”.

وفي بيان مشترك، طالب المسؤولان بإنشاء هيكل ملكية أوروبي لأعمال تيك توك داخل القارة، مع ضمان خضوع البنية التكنولوجية الأساسية للمسؤولية الأوروبية، بما يشمل خوارزمية التوصيات وآليات الوصول إلى البيانات.

وتعتزم برلين وفيينا حشد دعم دول الاتحاد الأوروبي للمقترح خلال اجتماع مجلس النقل والاتصالات والطاقة (TTE)، المقرر عقده في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم 2 ديسمبر.

وتأتي هذه التحركات في أعقاب توصل الجهات التنظيمية الأوروبية، في 6 نوفمبر، إلى تقييم أولي يفيد بانتهاك تيك توك قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA)، بسبب الطريقة التي يعمل بها نظام التوصيات في عرض محتوى قد يكون ضارًا للمستخدمين.

ويرى المسؤولان أن التشريعات وحدها لا تجيب عن السؤال الأهم، وهو الجهة التي تمتلك السيطرة الفعلية على المنصة.

تيك توك

وقال برويل إن تيك توك لم يعد مجرد تطبيق ترفيهي، بل أصبح جزءا من البنية التحتية للديمقراطية الأوروبية، مشددا على ضرورة ألا تظل هذه البنية تحت سيطرة منافس جيوسياسي ونظامي.

وتستند الدعوة الأوروبية إلى سابقة أمريكية، بعدما تنازلت “بايت دانس” في يناير عن السيطرة على عمليات تيك توك داخل الولايات المتحدة لصالح مشروع مشترك تملك أغلبية أسهمه جهات أمريكية، وذلك استجابة لتهديدات بحظر التطبيق.

وكان فايمر قد أعرب في مايو الماضي عن قناعته بضرورة اتباع أوروبا النهج الأمريكي وفتح ملف هيكل ملكية الشركة للنقاش.

تيك توك ترفض المقترح وتتمسك بالامتثال للقوانين



في المقابل، رفضت تيك توك المبادرة الأوروبية، ووصفتها بأنها “تفتقر إلى أي أساس”، معتبرة أنها تتجاهل القوانين الأوروبية القائمة، بما فيها قانون الخدمات الرقمية واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، فضلا عن برنامجها الأمني Project Clover، الذي تبلغ استثماراته 12 مليار يورو لحماية بيانات المستخدمين.

وأكدت الشركة أن عملياتها الأوروبية تدار من خلال شركات مسجلة في أيرلندا وبريطانيا وتخضع للقوانين الأوروبية، مشيرة إلى أن بايت دانس مملوكة بأغلبية أسهمها لمستثمرين مؤسسيين عالميين، ولا تمتلك الحكومة الصينية أي حصة فيها.