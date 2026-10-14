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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي مهاجما الإخوان: هناك فارق بين أبطال ضحوا بحياتهم دفاعًا عن الوطن وأشباه الرجال

الشيخ خالد الجندى
الشيخ خالد الجندى
محمد شحتة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن استعادة مشاهد الانتصارات العسكرية المصرية وما شهدته من بطولات وتضحيات، تبرز الفارق بين الجندي المصري الذي واجه العدو وضحى بحياته دفاعًا عن وطنه، وبين من وصفهم بأشباه الرجال الذين غادروا البلاد وهاجموها من الخارج.

وقال خالد الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، إن قراءة عناوين الصحف التي تحدثت عن وقوع الضفة الشرقية بأكملها في أيدي القوات المصرية، تعيد إلى الأذهان أيام العزة والفخر والسعادة والسيادة، وما شهدته من بسالة الجنود المصريين، مؤكدًا أن هذه البطولات لا ينبغي أن ينال منها التشكيك.

الهجوم على جماعة الإخوان

ووجه الجندي انتقادات حادة لجماعة الإخوان، قائلًا إن هناك فارقًا بين بطولة الجندي المصري الذي واجه العدو بصدره وضحى بحياته، وبين من وصفهم بالخونة الذين هربوا من البلاد، ثم واجهوها، بحسب تعبيره، بالكاميرات والتزوير والميكروفونات، مضيفًا أن المقارنة تكشف الفارق بين التضحية من أجل الوطن وبين من يهاجمونه من الخارج.

وأضاف أن مفهوم الرجولة والوطنية يرتبط بالتضحية وتحمل المسؤولية والانتماء، معتبرًا أن ما وصفه بأشباه الرجال لا يمت بصلة إلى قيم الرجولة والوطنية، ومؤكدًا أن الوطن بالنسبة إلى هؤلاء لا يمثل القيمة التي تستحق التضحية من أجلها، على حد قوله.

وتطرق خالد الجندي إلى الجدل حول تعبير «التطبيل للوطن»، موضحًا أن بعض المنتقدين يربطون التعبير بالمياعة والخلاعة، بينما يقصد به هو معنى مختلفًا يرتبط بطبول الحرب ونداء الواجب ودقات المعركة، مشددًا على أن الانتماء الوطني لا ينفصل عن معاني التضحية والدفاع عن البلاد.

وأكد الجندي أن الانتماء إلى الوطن لا يتعارض مع الانتماء إلى الإسلام، رافضًا اعتبار التعبير عن الانتماء لمصر أمرًا يتصادم مع الهوية الإسلامية، في إشارة إلى أن حب الوطن والاعتزاز به لا يمثلان انتقاصًا من الانتماء إلى الدين.

خالد الجندى الوطن الدفاع عن الوطن الإخوان جماعة الإخوان الإرهابية

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