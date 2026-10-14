خالد الجندي: القوات الجوية المصرية يوم 14 أكتوبر فعلت المستحيل في العرف القتالي

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن القوات الجوية المصرية قدمت في معركة المنصورة الجوية يوم 14 أكتوبر نموذجًا استثنائيًا في التضحية والفداء، مشددًا على ضرورة الاحتفال بأبطال القوات المسلحة وتذكير الأجيال الجديدة بما قدموه من تضحيات من أجل الوطن.

خالد الجندي: القوات المسلحة جزء من كرامتنا وشرفنا

وقال خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، إن القوات الجوية المصرية يوم 14 أكتوبر فعلت ما وصفه بأنه «المستحيل في العرف القتالي»، موضحًا أن الطيارين كانوا يكملون مهامهم القتالية بحياتهم وأجسادهم وأرواحهم، دون أن تشغلهم ظروفهم الشخصية أو أسرهم أو احتياجاتهم المعيشية عن أداء واجبهم.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن شعار المقاتلين كان: «هنقاتل حتى النصر ونموت وتعيش يا مصر»، مؤكدًا أن ما قدمه هؤلاء الأبطال يمثل حالة من حالات التضحية التي تستحق الاحتفاء المستمر، وتذكير الأبناء بهذه النعمة وهذا العطاء، قائلًا: «اعذرونا لو كنا لازم نحتفل ونحتفل ونحتفل ونفكر ولادنا بهذه النعمة وبهذا العطاء».

وشدد خالد الجندي على أن القوات المسلحة تمثل جزءًا من كرامة المصريين وشرفهم ووجودهم وحياتهم، كما أنها جزء من تاريخهم وكفاحهم، مؤكدًا أهمية تعريف الأجيال الجديدة ببطولات القوات المسلحة وتضحيات رجالها.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن بعض الدول لم تتمكن من استعادة استقرارها بعد انهيارها، مرجعًا ذلك، بحسب رؤيته، إلى الانفصال بين الشعوب وجيوشها، والسماح لمن وصفهم بـ«الذئاب» بالنيل من رجالها، إلى جانب انتشار الشائعات والتشكيك في القدرات الوطنية وتشويه الوعي والبطولات والإنجازات، وهو ما يؤدي إلى إضعاف ثقة الشعوب في مؤسساتها ودور قواتها المسلحة.