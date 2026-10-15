أخبار التوك شو... استقرار الذهب والطقس والعملات.. الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة اليوم الخميس.. واضطراب الملاحة البحرية



حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة من التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد اليوم، الخميس 15 أكتوبر 2026، مع توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، إلى جانب اضطراب حركة الملاحة البحرية على بعض سواحل البحر المتوسط، وفقا لما ذكره “صباح البلد”.

وتأتي هذه التوقعات في ظل تأثر عدد من المناطق بظواهر جوية تستدعي متابعة النشرات والتحديثات الصادرة عن الهيئة، خاصةً مع احتمالات انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق نتيجة نشاط الرياح المحملة بالرمال والأتربة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الخميس

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تزداد شدتها أحيانًا على فترات متقطعة.

تراجع أسعار الذهب.. آخر تطورات المعدن الأصفر اليوم



يبحث الكثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026.

تخطى الـ 53 جنيهاً.. تعرّف على سعر الدولار والعملات مقابل الجنيه اليوم



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الخميس 15 أكتوبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 53.18 جنيه

سعر الشراء: 53.04 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.51 جنيه

سعر الشراء: 59.34 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 70.54 جنيه

سعر الشراء: 70:34 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 14.16 جنيه

سعر الشراء: 14.12 جنيه.

الدرهم الإماراتي

الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة



يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، وذلك في إطار الفعاليات الخاصة بتخريج دفعة جديدة من الطلاب الملتحقين بالأكاديمية، وفقًا لما أعلنته قناة «إكسترا نيوز».

ومن المقرر أن يشهد الحفل مراسم تخرج الطلاب الجدد، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة في مسيرتهم المهنية، عقب انتهاء فترة دراستهم وتدريبهم داخل الأكاديمية، وإعدادهم للعمل في مختلف قطاعات وزارة الداخلية.

بحضور الرئيس السيسي.. بث مباشر لحفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة



يقدم موقع «صدى البلد» بثًا مباشرًا لحفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لإتاحة متابعة فعاليات الحفل ومراسم التخرج لحظة بلحظة.

ويأتي البث المباشر في إطار حرص موقع «صدى البلد» على تقديم تغطية إخبارية متميزة للأحداث والفعاليات المهمة، وإطلاع القراء على أبرز المستجدات أولًا بأول.

لحظة وصول الرئيس السيسي لحفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة 2026



وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر أكاديمية الشرطة، لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية لعام 2026، وسط مراسم استقبال رسمية، استعدادًا لانطلاق فعاليات الحفل.

وشهد الحفل عددًا من العروض والتدريبات التي يقدمها طلبة الأكاديمية، تتضمن استعراضات ميدانية وقتالية وعروض الخيالة والترويض، لإبراز مهارات الطلاب ومستوى التدريب الذي تلقوه خلال فترة دراستهم بالأكاديمية.

وزير الداخلية بحفل تخرج أكاديمية الشرطة 2026: القوات المسلحة والشرطة درع الوطن وسيفه



أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة لعام 2026، أن القوات المسلحة والشرطة يمثلان درع الوطن وسيفه، ويواصلان جهودهما لحماية أمن مصر واستقرارها.

وأشار وزير الداخلية إلى أن الاحتفال يتزامن مع ذكرى انتصار أكتوبر المجيد، التي تجسد معاني التضحية والفداء والقدرة على مواجهة التحديات، مؤكدًا مواصلة جهود أجهزة الأمن في مكافحة الإرهاب والتصدي للجريمة بمختلف صورها.

كما تناولت الكلمة أهمية مواجهة الشائعات ومحاولات إثارة البلبلة، والتصدي لكل ما من شأنه تهديد أمن المجتمع واستقراره، في إطار جهود وزارة الداخلية لحفظ الأمن وحماية المواطنين.

جاء ذلك خلال احتفالية تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من كبار المسؤولين وقيادات الدولة.

الرئيس السيسي: أسر خريجي الشرطة شركاء حقيقيون للدولة في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة إلى خريجي أكاديمية الشرطة الجدد وأسرهم، تقديرًا لدورهم في إعداد أبنائهم وبناتهم وتقديمهم لخدمة الوطن والمساهمة في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها.

حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، إن أسر الخريجين تقوم بدور عظيم، وتمثل شريكًا حقيقيًا لمؤسسات الدولة في تحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدًا تقديره لما قدمته هذه الأسر من دعم لأبنائها حتى يصلوا إلى هذه المرحلة.

وأضاف الرئيس السيسي أن التهنئة لا تقتصر على الخريجين وحدهم، وإنما تمتد إلى أسرهم التي ساهمت في إعدادهم وتأهيلهم لتحمل مسؤولية حماية الوطن، مشددًا على أهمية الدور الذي تقوم به الأسرة في دعم مؤسسات الدولة.