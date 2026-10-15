الرئيس السيسي: أسر خريجي الشرطة شركاء حقيقيون للدولة في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة إلى خريجي أكاديمية الشرطة الجدد وأسرهم، تقديرًا لدورهم في إعداد أبنائهم وبناتهم وتقديمهم لخدمة الوطن والمساهمة في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها.

حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، إن أسر الخريجين تقوم بدور عظيم، وتمثل شريكًا حقيقيًا لمؤسسات الدولة في تحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدًا تقديره لما قدمته هذه الأسر من دعم لأبنائها حتى يصلوا إلى هذه المرحلة.

وأضاف الرئيس السيسي أن التهنئة لا تقتصر على الخريجين وحدهم، وإنما تمتد إلى أسرهم التي ساهمت في إعدادهم وتأهيلهم لتحمل مسؤولية حماية الوطن، مشددًا على أهمية الدور الذي تقوم به الأسرة في دعم مؤسسات الدولة.

الحفاظ على أمن مصر واستقرارها

وأكد الرئيس أن الحفاظ على أمن مصر واستقرارها مسؤولية مشتركة، تتطلب تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع، وتقدير الجهود التي يبذلها رجال الشرطة والقوات المسلحة في حماية الوطن ومقدراته.

الحفاظ على أمن مصر مسؤولية تتكامل فيها جهود المؤسسات الوطنية

وأشار إلى أن مشاركة الأسر بأبنائها في خدمة الوطن تعكس دورًا مهمًا في دعم الاستقرار، وتؤكد أن الحفاظ على أمن مصر مسؤولية تتكامل فيها جهود المؤسسات الوطنية مع وعي المواطنين ومساندتهم.