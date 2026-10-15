«حماة الوطن الجدد».. خريجو كلية الشرطة يؤدون اليمين في حضور الرئيس السيسي

أدى خريجو أكاديمية الشرطة الجدد، اليوم، يمين الولاء خلف كبير معلمي الأكاديمية، خلال مراسم أُقيمت بأرض العروض الرئيسية، وذلك ضمن فعاليات حفل تخريج دفعة جديدة لعام 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، وعدد من الوزراء والقيادات الأمنية والشخصيات العامة، إلى جانب أسر الخريجين.

طلاب كلية الشرطة يؤدون اليمين

وردد الخريجون القسم المقرر، معلنين التزامهم بأداء واجبهم الوطني، والحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وصون مقدراته، والدفاع عن أراضيه وسيادة القانون، في مشهد عكس مشاعر الفخر والاعتزاز ببدء مسيرتهم المهنية في جهاز الشرطة.

وتُمثل مراسم أداء اليمين محطة فارقة في حياة الخريجين، إذ تُتوج سنوات الدراسة والتدريب داخل الأكاديمية، وتعلن انتقالهم رسميًا إلى مرحلة العمل الشرطي، وتحمل مسؤولية حماية المواطنين والحفاظ على أمن المجتمع.