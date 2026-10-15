هدية تذكارية للرئيس السيسي في حفل تخرج أكاديمية الشرطة 2026

شهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة لعام 2026 تقديم هدية تذكارية للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفالية التي أُقيمت بحضور الرئيس وعدد من كبار رجال الدولة وقيادات وزارة الداخلية.

وتأتي الهدية التذكارية في إطار مراسم الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية، التي شهدت عروضًا متنوعة قدمها الطلاب، عكست ما تلقوه من تدريبات خلال فترة دراستهم، وسط أجواء احتفالية مميزة.

ويأتي الحفل ضمن الفعاليات التي تشهدها أكاديمية الشرطة احتفالًا بتخريج دفعة جديدة من الطلاب، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة في مسيرتهم المهنية.