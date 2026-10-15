بحضور رئيس الجمهورية.. احتفالية كبرى لتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

تشهد أكاديمية الشرطة، الآن، احتفالية كبرى بمناسبة تخرج دفعة جديدة من طلابها، بحضور رئيس الجمهورية وعدد من قيادات الدولة ووزارة الداخلية، إلى جانب أسر الخريجين الذين توافدوا لمشاركة أبنائهم فرحة التخرج والاستعداد للانضمام إلى صفوف جهاز الشرطة.

عروض عسكرية واستعراضات للمهارات

وتتضمن الاحتفالية مجموعة من العروض الرياضية والعسكرية التي يقدمها الطلاب الخريجون، لإبراز مستوى التدريب الذي تلقوه خلال فترة دراستهم، ومدى جاهزيتهم البدنية والفنية.

وتشمل العروض تنفيذ بيانات عملية تحاكي اقتحام الأوكار ومكافحة الإرهاب، إلى جانب استعراض مهارات الرماية والتشكيلات بالسلاح وفنون الدفاع عن النفس، بما يعكس مستوى الانضباط والكفاءة والقدرات التدريبية التي اكتسبها الطلاب خلال فترة تأهيلهم بالأكاديمية.