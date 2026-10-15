بحضور الرئيس السيسي.. طلاب أكاديمية الشرطة يبهرون الحضور بعروض القوة البدنية

شهدت أكاديمية الشرطة استعراضا مميزا لمهارات القوة البدنية والقدرات القتالية لطلاب الأكاديمية، وذلك ضمن فعاليات حفل تخريج دفعة جديدة لعام 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية، وعدد من الوزراء والقيادات الأمنية، إلى جانب أسر الخريجين.

تدريبات بدنية شاقة

وقدم طلاب أكاديمية الشرطة خلال الاستعراضات مجموعة من التدريبات البدنية الشاقة، التي أظهرت ما يتمتعون به من لياقة عالية وقدرة على التحمل، حيث نفذوا تدريبات لتجاوز الحواجز وتخطي الموانع الصعبة، إلى جانب اختبارات التحمل البدني في أزمنة قياسية.

وعكست عروض أكاديمية الشرطة مستوى التأهيل البدني المكثف الذي تلقاه الطلاب خلال فترة دراستهم بالأكاديمية، في إطار إعدادهم ورفع كفاءتهم الميدانية وتعزيز قدرتهم على التعامل مع المهام الأمنية المختلفة.