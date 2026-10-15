الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، وذلك في إطار الفعاليات الخاصة بتخريج دفعة جديدة من الطلاب الملتحقين بالأكاديمية، وفقًا لما أعلنته قناة «إكسترا نيوز».

ومن المقرر أن يشهد الحفل مراسم تخرج الطلاب الجدد، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة في مسيرتهم المهنية، عقب انتهاء فترة دراستهم وتدريبهم داخل الأكاديمية، وإعدادهم للعمل في مختلف قطاعات وزارة الداخلية.

وتعد أكاديمية الشرطة إحدى المؤسسات التعليمية والتدريبية المعنية بإعداد وتأهيل الكوادر الشرطية، من خلال برامج دراسية وتدريبات تستهدف إكساب الطلاب المعارف والمهارات اللازمة للعمل الشرطي، وفقًا لطبيعة المهام والمسؤوليات المرتبطة به.

ويأتي حفل التخرج في إطار الفعاليات التي تشهدها الأكاديمية للاحتفاء بانتهاء فترة الدراسة والتدريب للطلاب، واستعدادهم للانضمام إلى صفوف العمل الشرطي.