وزير الداخلية بحفل تخرج أكاديمية الشرطة 2026: القوات المسلحة والشرطة درع الوطن وسيفه

أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة لعام 2026، أن القوات المسلحة والشرطة يمثلان درع الوطن وسيفه، ويواصلان جهودهما لحماية أمن مصر واستقرارها.

وأشار وزير الداخلية إلى أن الاحتفال يتزامن مع ذكرى انتصار أكتوبر المجيد، التي تجسد معاني التضحية والفداء والقدرة على مواجهة التحديات، مؤكدًا مواصلة جهود أجهزة الأمن في مكافحة الإرهاب والتصدي للجريمة بمختلف صورها.

كما تناولت الكلمة أهمية مواجهة الشائعات ومحاولات إثارة البلبلة، والتصدي لكل ما من شأنه تهديد أمن المجتمع واستقراره، في إطار جهود وزارة الداخلية لحفظ الأمن وحماية المواطنين.

جاء ذلك خلال احتفالية تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من كبار المسؤولين وقيادات الدولة.