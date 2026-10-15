أسعار الذهب اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026.. عيار 21 يسجل 6140 جنيهًا للبيع

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، وسط متابعة من المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر في السوق المحلية، بالتزامن مع تطورات الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6140 جنيهًا للبيع و6090 جنيهًا للشراء، بفارق 50 جنيهًا بين سعري البيع والشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7015 جنيهًا للبيع و6960 جنيهًا للشراء، فيما سجل عيار 18 نحو 5265 جنيهًا للبيع و5220 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4095 جنيهًا للبيع و4060 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 49120 جنيهًا للبيع و48720 جنيهًا للشراء، خلال التعاملات الصباحية.

سعر أونصة الذهب والدولار

على الصعيد العالمي، سجلت أونصة الذهب نحو 4081.63 دولارًا، بينما بلغ سعرها بالجنيه المصري نحو 218260 جنيهًا للبيع و216480 جنيهًا للشراء.

وسجل دولار الصاغة نحو 53.47 جنيه، مقابل 53.07 جنيه في البنوك، وهو ما ينعكس على تسعير الذهب محليًا إلى جانب حركة الأونصة العالمية.

عوامل تحديد أسعار الذهب في مصر

تتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بعدة عوامل، أبرزها تحركات الأونصة عالميًا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، ومستويات الطلب المحلي، فضلًا عن التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية وقرارات البنوك المركزية.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة لا تشمل المصنعية والدمغة والضرائب، وقد تختلف من محل صاغة إلى آخر وفقًا لنوع المشغولات الذهبية أو السبائك.