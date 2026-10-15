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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فخامتكم صمام الأمن والاستقرار.. تركي آل الشيخ يشيد بمواقف الرئيس السيسي تجاه الأمة العربية

السيسي وتركي آل الشيخ
السيسي وتركي آل الشيخ
يارا أمين

أشاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أمن المملكة واستقرارها خط أحمر، وأن استهدافها يمثل تأثيرًا مباشرًا على الأمن القومي العربي والمصري.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «حفظك الله فخامة الرئيس وسيادتكم وما قمتم به من 2013م وتحملكم المسؤولية التاريخية لأجل مصر والأمة العربية.. فخامتكم صمام الأمن والاستقرار لمصر رغم كل التحديات والصعاب في المنطقة».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد، خلال حضوره مأدبة الإفطار التي أقامتها أكاديمية الشرطة، على هامش مشاركته في الاحتفال بيوم الخريجين وتخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية، أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها خط أحمر، مشددًا على حرص مصر على عدم المساس بأمن المملكة.

وأشار الرئيس إلى أهمية خفض التصعيد في المنطقة والحفاظ على استقرارها، مؤكدًا عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية، ودورها في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

تركي آل الشيخ السعودية الرئيس عبد الفتاح السيسي فيسبوك

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