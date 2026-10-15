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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: رسائل الرئيس السيسي تضع الوعي الوطني في صدارة الأولويات

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
ماجدة بدوى

أكد النائب محمود مرسي، عضو مجلس النواب، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي  خلال الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وتصريحاته خلال حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، سلطت الضوء على أهمية الوعي الوطني في حماية الدولة المصرية، والحفاظ على استقرارها ومؤسساتها في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأوضح مرسي أن تأكيد الرئيس ضرورة إدراك الحقائق وعدم الانسياق وراء الشائعات ومحاولات تزييف المعلومات يعكس أهمية بناء وعي مجتمعي قادر على التعامل مع الأحداث بمسؤولية، خاصة في ظل الانتشار الواسع للمعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

محمود مرسي: مواجهة الشائعات تبدأ بالوعي والتحقق من المعلومات

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التصدي للشائعات يتطلب تحري الدقة والاعتماد على المصادر الموثوقة، إلى جانب تعزيز دور المؤسسات الإعلامية والتعليمية في نشر المعلومات الصحيحة، بما يساعد المواطنين على التمييز بين الحقائق والمعلومات المضللة.

وأضاف أن حماية المجتمع من التضليل مسؤولية مشتركة، تستلزم تكاتف مؤسسات الدولة ومختلف مكونات المجتمع، مع الاهتمام بتنمية وعي الأجيال الجديدة وتعريفها بأهمية الحفاظ على مقدرات الوطن ومؤسساته.

انتصارات أكتوبر.. دروس في الوحدة الوطنية وتحمل المسؤولية

وأكد مرسي أن ذكرى انتصارات أكتوبر ستظل محطة بارزة في التاريخ المصري، تجسد قدرة المصريين على تجاوز التحديات عندما تتوحد الإرادة الوطنية وتتضافر الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأوضح أن استلهام دروس النصر لا يقتصر على استعادة بطولات الماضي، وإنما يمتد إلى ترسيخ قيم العمل والإنتاج والانضباط وتحمل المسؤولية، باعتبارها عناصر أساسية للحفاظ على مكتسبات الدولة ومواصلة جهود التنمية.

القوات المسلحة والشرطة.. دور محوري في حماية أمن الوطن

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن ما تناوله الرئيس بشأن دور القوات المسلحة والشرطة يعكس أهمية المؤسسات الوطنية في حماية أمن البلاد وصون مقدراتها، والتعامل مع مختلف التحديات التي تواجه الدولة.

وشدد على أن الحفاظ على الاستقرار مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وتعزيز ثقافة احترام القانون والانتماء الوطني، بما يدعم تماسك المجتمع وقدرته على مواجهة المتغيرات.

محمود مرسي: العمل الجاد ضرورة لمواجهة التحديات الراهنة

واختتم النائب محمود مرسي تصريحاته بالتأكيد على أن مواجهة التحديات تبدأ ببناء وعي حقيقي، بالتوازي مع دعم جهود التنمية والعمل والإنتاج، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تغليب المصلحة الوطنية، وتعزيز روح المسؤولية لدى المواطنين، وتحويل الانتماء إلى جهود عملية تسهم في حماية الدولة المصرية ودعم استقرارها ومواصلة مسيرة البناء.

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