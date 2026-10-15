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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أمين العام لحزب مصر الفتاة يشيد بكلمة الرئيس السيسي: رسالة طمأنة للمصريين وصفعة على وجه المتربصين بالدولة

امين عام مصر الفتاة
امين عام مصر الفتاة

أشاد هشام حنوت، الأمين العام لحزب مصر الفتاة، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين للقوات المسلحة، التي أُقيمت أمس الأربعاء بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن حديث الرئيس بشأن الدستور المصري، وتأكيده أن «لن يمسه أحد»، يمثل رسالة طمأنة واضحة للمصريين، ويؤكد احترام إرادة الشعب وترسيخ دولة المؤسسات والقانون.

تصريحات الرئيس تحمل دلالات سياسية ووطنية مهمة

وأكد حنوت أن تصريحات الرئيس تحمل دلالات سياسية ووطنية مهمة، في ظل ما تشهده الساحة من شائعات ومحاولات لتزييف الوعي وإثارة القلق بين المواطنين، مشيرًا إلى أن وضوح موقف القيادة السياسية بشأن احترام الدستور يمثل تأكيدًا على ثوابت الدولة، ويبعث برسالة ثقة واستقرار إلى المجتمع المصري.

وقال الأمين العام لحزب مصر الفتاة إن رسائل الرئيس لم تقتصر على التأكيد على احترام الدستور، بل امتدت إلى التحذير من العبث بعقول المواطنين ومحاولات تشويه الحقائق، وهو ما يتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة والقوى السياسية والإعلام الوطني لنشر الوعي، وتوضيح الحقائق، والتصدي لمحاولات بث الإحباط والتشكيك.

وأضاف حنوت أن المتربصين بالدولة المصرية يراهنون على نشر الشائعات وإثارة الانقسامات وإضعاف ثقة المواطنين في مؤسساتهم الوطنية، إلا أن وعي الشعب المصري وتماسكه وقدرته على التمييز بين الحقائق والأكاذيب تظل حائط الصد الأول أمام هذه المحاولات، مؤكدًا أن الاختلاف في الرأي حق مشروع، بينما تظل مصلحة الوطن واستقراره مسؤولية مشتركة لا تقبل المزايدة.

وفي سياق متصل، أشاد حنوت باحتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة لعام 2026، التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، مؤكدًا أن ما تضمنته الاحتفالية من مشاهد الانضباط والجاهزية والتأهيل يعكس أهمية الاستثمار في بناء الإنسان وإعداد كوادر وطنية قادرة على تحمل المسؤولية وحماية أمن الوطن والمواطنين.

استلهام دروس انتصارات أكتوبر

وأشار إلى أن تزامن رسائل الندوة التثقيفية مع مشهد تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة يعكس تكاملًا بين الوعي الوطني والاستعداد العملي، وبين ترسيخ قيم الانتماء والانضباط والالتزام بالقانون، مشددًا على أن قوة الدولة تقوم على مؤسسات قوية، وشعب واعٍ، وشباب مؤهل يمتلك القدرة على العمل والعطاء.

وأوضح الأمين العام لحزب مصر الفتاة أن استلهام دروس انتصارات أكتوبر لا يعني الاكتفاء بالفخر بالماضي، بل يفرض مسؤولية مواصلة العمل وبذل الجهد، والتمسك بالإرادة الوطنية، والتكاتف في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق تطلعات المواطنين نحو حياة أفضل ومستقبل أكثر استقرارًا.

وأكد حنوت أن الأحزاب السياسية مطالبة بأن تكون حاضرة بين المواطنين، وأن تتجاوز حدود الخطاب التقليدي إلى العمل الميداني الجاد، والاستماع إلى احتياجات الشارع، وتقديم مبادرات وحلول واقعية تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز المشاركة السياسية، في إطار من المسؤولية الوطنية واحترام الدستور والقانون.

واختتم هشام حنوت تصريحه قائلًا: «رسالة الرئيس السيسي واضحة؛ الدستور الذي وافق عليه المصريون له احترامه، ووعي الشعب هو خط الدفاع الأول عن الوطن، والحفاظ على الدولة مسؤولية الجميع. ومصر أكبر من الشائعات، وأقوى من محاولات التشكيك وبث الإحباط، بفضل وعي شعبها وتماسك مؤسساتها. وإن شاء الله القادم أفضل بإرادة المصريين وعملهم وتكاتفهم، وستظل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار».

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