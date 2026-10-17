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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سمير عباهرة يحذر من مخططات عزل القرى الفلسطينية ودفع السكان إلى الهجرة

غزة
غزة
محمد البدوي

حذر خبير الشؤون الإسرائيلية سمير عباهرة من تداعيات الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية، معتبرًا أن الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين تسهم في عزل القرى والمدن الفلسطينية، وتزيد الضغوط على السكان في محاولة لدفعهم إلى مغادرة أراضيهم.

أدوات لتقييد حركة السكان

وقال عباهرة، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن اقتلاع أشجار الزيتون ومنع الفلسطينيين من جني محاصيلهم، إلى جانب إقامة الحواجز والبوابات الحديدية، تمثل أدوات لتقييد حركة السكان والتحكم في دخولهم إلى مناطقهم وخروجهم منها.

وأوضح أن هذه الإجراءات تؤدي إلى تحويل التجمعات الفلسطينية إلى مناطق شبه معزولة، بحيث تصبح حركة المواطنين مرتبطة بالقيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية، وهو ما ينعكس سلبًا على حياتهم اليومية ومصادر رزقهم، لا سيما المزارعين الذين يعتمدون على أراضيهم في توفير احتياجات أسرهم.

وأضاف أن الضغوط المفروضة على الفلسطينيين لا تقتصر على الجوانب الأمنية، بل تمتد إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، معتبرًا أن استمرار هذه السياسات يرتبط بمساعٍ لتهيئة ظروف تدفع السكان إلى الهجرة وترك أراضيهم.

 استثمار التصعيد في الضفة الغربية

وأشار خبير الشؤون الإسرائيلية إلى أن هذه التطورات تتسق، بحسب تقديره، مع توجهات اليمين المتطرف الإسرائيلي، في وقت تسعى فيه حكومة بنيامين نتنياهو إلى استثمار التصعيد في الضفة الغربية وقطاع غزة لتحسين صورتها أمام الناخب الإسرائيلي وتعزيز موقفها في المنافسة الانتخابية.

 تداخل الاعتبارات الانتخابية

وأكد عباهرة أن تداخل الاعتبارات الانتخابية مع السياسات المتبعة في الأراضي الفلسطينية يزيد من تعقيد المشهد، محذرًا من أن استمرار الاعتداءات والقيود المفروضة على الفلسطينيين يهدد بمزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

نتنياهو الضفة الغربية غزة قطاع غزة

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