من سوريا ولبنان إلى غزة والضفة.. مختار غباشي يدعو إلى رؤية عربية موحدة لحماية الأمن القومي

شدد مختار غباشي، الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية، على ضرورة التعامل مع الأمن القومي العربي باعتباره منظومة مترابطة لا يمكن تجزئتها، مؤكدًا أن التحديات التي تواجه الدول العربية تستدعي تعزيز التنسيق المشترك وتبني موقف موحد لحماية أمن المنطقة واستقرارها.

التطورات التي تشهدها غزة

وأوضح غباشي، خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن سوريا ولبنان تواجهان تهديدات وتحديات أمنية، بالتزامن مع التطورات التي تشهدها غزة والضفة الغربية في ظل التحركات الإسرائيلية، معتبرًا أن تعدد بؤر التوتر في المنطقة يعزز الحاجة إلى آليات عربية أكثر فاعلية للتعامل مع المخاطر المشتركة.

تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك

وأشار إلى أن المقترح المصري لتشكيل قوة عربية مشتركة يمثل أحد المسارات المطروحة لتعزيز قدرة الدول العربية على مواجهة التهديدات الإقليمية، لافتًا إلى أهمية تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك الموقعة عام 1950، والاستفادة من الأطر القانونية والمؤسسية القائمة لدعم التعاون الدفاعي بين الدول.

وأكد الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية أن حماية الأمن القومي العربي تتطلب عدم استثناء أي دولة من منظومة التعاون المشترك، أو قصر التحرك العربي على مواجهة التهديدات التي تتعرض لها دولة بعينها، مشددًا على أن استقرار الدول العربية يرتبط بقدرتها على تنسيق مواقفها والتعامل الجماعي مع الأزمات.

مراعاة خصوصية الأمن القومي المصري

ولفت إلى أهمية مراعاة خصوصية الأمن القومي المصري وارتباطاته الإقليمية، وفي مقدمتها أمن الخليج العربي، في إطار رؤية شاملة تراعي المصالح المتبادلة بين الدول العربية.

مواجهة التحديات الراهنة

واختتم غباشي بالتأكيد على أن مواجهة التحديات الراهنة تستلزم تجاوز حدود المواقف السياسية المنفردة نحو تعاون عربي أكثر تكاملًا، بما يدعم حماية سيادة الدول ومقدرات شعوبها، ويسهم في الحد من تداعيات الصراعات والتوترات على استقرار المنطقة.