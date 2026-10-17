مسئول يمني: الحوثيون يهددون الملاحة الدولية وأمن الخليج ضمن أجندة إيرانية

حذر نجيب غلاب، وكيل وزارة الإعلام اليمنية، من تداعيات تحركات جماعة الحوثيين على أمن الملاحة الدولية واستقرار منطقة الخليج العربي، مؤكدًا أن الدعم الإيراني الذي تتلقاه الجماعة يمنحها قدرات تمكّنها من مواصلة أنشطتها العسكرية وتهديد المصالح الإقليمية والدولية.

دول المنطقة واستنزاف قدرات اليمن

وقال غلاب، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية» من الرياض، إن تحركات الحوثيين في اليمن ومحيط مضيق باب المندب، إلى جانب استهداف السعودية، لا يمكن فصلها، بحسب رؤيته، عن الاستراتيجية الإيرانية الأوسع في المنطقة، معتبرًا أن الجماعة تمثل أداة للضغط على دول المنطقة واستنزاف قدرات اليمن.

وأشار إلى أن الدعم المقدم للحوثيين يشمل الأسلحة والتمويل والإمدادات اللوجستية، فضلًا عن تهريب مكونات الصواريخ والتقنيات العسكرية، لافتًا إلى أن تدفق هذه الإمدادات يستمر عبر قنوات متعددة، من بينها إيران وشبكات السوق السوداء.

وفيما يتعلق بالتحركات الدبلوماسية الإيرانية، أكد غلاب أن طرح طهران نفسها وسيطًا في بعض الملفات الإقليمية لا يعفيها، من وجهة نظره، من المسؤولية عن دعم جماعة الحوثيين، مشددًا على ضرورة النظر إلى تحركات الجماعة في سياق علاقاتها الإقليمية ومصادر الدعم التي تعتمد عليها.

تحديات تتجاوز حدود اليمن

وأضاف أن استمرار التهديدات التي تطال الملاحة الدولية يفرض تحديات تتجاوز حدود اليمن، نظرًا للأهمية الاستراتيجية لباب المندب وتأثير أمنه على حركة التجارة العالمية، وهو ما يجعل احتواء هذه التهديدات مسألة ترتبط باستقرار المنطقة والمصالح الدولية.

مخاطر التصعيد وحماية أمن الخليج

وشدد وكيل وزارة الإعلام اليمنية على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة مصادر التسليح والتمويل، ودعم استقرار اليمن، بما يسهم في الحد من مخاطر التصعيد وحماية أمن الخليج والممرات البحرية الحيوية.