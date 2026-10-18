زيلينسكي: تعزيز الدفاع الجوي أولوية قصوى في تعاون أوكرانيا مع شركائها

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن تعزيز الدفاع الجوي يُعد الأولوية القصوى في تعاون أوكرانيا مع شركائها.

وأضاف الرئيس الأوكراني -في كلمة عبر الفيديو- أنه من المقرر عقد اجتماعات في أوروبا الأسبوع المقبل، يُتوقع أن تسهم بشكل كبير في دعم دفاعات البلاد. و"لقد كان هذا الأسبوع مهماً للغاية على صعيد التعاون مع الأوروبيين. فأوروبا تدرك بوضوح ما يحدث، وتعي ضرورة دعم أوكرانيا - بل وزيادة هذا الدعم - لحماية الأرواح. نحن نعمل على تأمين الدفاع الجوي؛ فهذه هي الأولوية القصوى بلا شك. وستُعقد اجتماعات في أوروبا مطلع الأسبوع المقبل، من شأنها أن تقدم لنا مساعدة كبيرة".

وذكر زيلينسكي أنه أجرى محادثات مع مبعوثي الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وأكد الرئيس الأوكراني "تواصل فرقنا العمل بشكل شبه مستمر، وهي على اتصال يومي. من الواضح أن هناك قضايا كثيرة تهمنا جميعاً، ولا بد من وضع حد لهذه الحرب؛ ونحن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك. كما نسعى لضمان بقاء الموقف الأمريكي قوياً".



