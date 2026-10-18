أوكرانيا تعرب عن تعازيها في حادث بقاعدة عسكرية بكندا

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أعرب وزير الخارجية الأوكراني أندري سبيها، اليوم الأحد، عن تعازيه لعائلات وأحباء الضحايا الذين لقوا حتفهم في حادث واندلاع حريق في قاعدة "واينرايت" العسكرية بمقاطعة ألبرتا في كندا.

وذكر الوزير الأوكراني- في تدوينة على منصة "إكس"-: "أشعر بحزن عميق إزاء الحادث المأساوي والحريق المدمر الذي وقع في قاعدة واينرايت العسكرية في ألبرتا، أتقدم بخالص تعازي لعائلات وأحباء الذين فقدوا حياتهم".

كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين، معربا عن تمنياته لفرق الإنقاذ بالقدرة والقوة في أداء مهامهم.

وقال سبيها: "تقف أوكرانيا متضامنة مع كندا في هذا الوقت العصيب".

وكان حريق كبير قد اندلع عقب حادث خطير في قاعدة "واينرايت" العسكرية بمقاطعة ألبرتا الكندية، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.