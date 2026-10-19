«لا للفاشية».. هتافات غاضبة واحتجاجات تحاصر ندوة بن جفير في جامعة تل أبيب

شهدت جامعة تل أبيب احتجاجات عطلت ندوة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، بعدما أطلق متظاهرون هتافات مناهضة له، بينها «لا للفاشية هنا»، وسط تدافع مع الشرطة وأفراد الأمن، قبل مغادرته المكان برفقة حراسة أمنية.

وواجه بن جفير، المنتمي إلى اليمين الإسرائيلي المتطرف، المحتجين بانتقادهم، متسائلًا: «ماذا حدث للديمقراطية؟»، ومتهمًا المتظاهرين بمحاولة إسكات صوته ومنعه من التعبير عن مواقفه.

https://x.com/sanabilalamall/status/2111928857070641333?s=20

وخلال الفعالية، جدد بن جفير دعوته إلى احتلال قطاع غزة بالكامل، مؤكدًا رفضه بقاء حركة حماس في القطاع، في موقف يعكس تمسكه بخطاب متشدد بشأن مستقبل غزة.

وجاءت الاحتجاجات في أجواء من التوتر داخل الفعالية الجامعية، مع تصاعد الهتافات والتدافع بين المتظاهرين وقوات الشرطة والأمن، قبل مغادرة الوزير تحت حراسة أمنية.