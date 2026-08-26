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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأحد.. افتتاح ملتقى توظيف يوفر 14,486 فرصة عمل للشباب في 4 محافظات

وزير العمل ومحافظ القاهرة
وزير العمل ومحافظ القاهرة

يفتتح وزير العمل حسن رداد، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتورة رشا الخولي، رئيس الجامعة المصرية الصينية بالقاهرة، في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الأحد المقبل الموافق 30 أغسطس 2026، فعاليات الملتقى القومي الثاني للتوظيف، الذي تنظمه وزارة العمل بالتعاون مع محافظة القاهرة والجامعة الصينية بالقاهرة، وذلك بمقر الجامعة الصينية بمنطقة جسر السويس بالقاهرة، بمشاركة شباب من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار تنفيذ خطة وزارة العمل لتطبيق سياسة «التشغيل التكاملي»، التي تقوم على توسيع نطاق التعاون بين المحافظات ومؤسسات الدولة والجامعات والقطاع الخاص، وتوفير فرص عمل للشباب في المحافظات ذات النشاط الاقتصادي وسوق العمل المشترك، بما يحقق التكامل بين احتياجات الشركات من العمالة وجهود الدولة في دعم التشغيل، ويتيح أمام الشباب نطاقًا أوسع من فرص العمل اللائقة والمستدامة.

ويشارك في الملتقى نحو 80 شركة من شركات القطاع الخاص والاستثمار، تطرح إجمالي 14,486 فرصة عمل في عدد كبير من التخصصات والمهن المطلوبة، بما يلبي احتياجات قطاعات متنوعة من سوق العمل، ويتناسب مع المؤهلات العلمية والتخصصات والخبرات المختلفة للباحثين عن العمل.

وتتضمن فرص العمل المطروحة 2,959 فرصة في مجالات الإنتاج والخدمات، و1,698 ممثل عملاء، و651 فرد أمن، و635 فنيًا، و577 مهندسًا، و513 مندوبًا، و512 شيفًا، و443 كاشير، و379 سائقًا، و334 بائعًا، و264 أمينًا للمخازن، و138 استيوارد، و54 في الوظائف الإدارية، و41 محاسبًا، إلى جانب عدد من الوظائف والتخصصات الأخرى، بما يعكس تنوع الفرص التي توفرها الشركات المشاركة أمام الشباب.

ودعا وزير العمل حسن رداد، الشباب الباحثين عن فرص عمل في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية إلى التوجه إلى مقر الملتقى والاستفادة من الفرص التي تطرحها الشركات المشاركة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التشغيل، والوصول بها إلى أكبر عدد ممكن من الشباب في مختلف المحافظات.

وأكد الوزير أن سياسة «التشغيل التكاملي» تمثل توجهًا متطورًا في منظومة التشغيل، يقوم على التنسيق بين المحافظات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والجامعات، لتحقيق أكبر قدر من المواءمة بين احتياجات سوق العمل ومهارات الشباب، وفتح مسارات جديدة أمامهم للحصول على فرص عمل لائقة ومستدامة.

وأوضح أن تنظيم الملتقى يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب، ودعم الاستثمار والقطاع الخاص، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل جهودها لتطوير منظومة التشغيل وربطها بصورة مباشرة باحتياجات سوق العمل الفعلية.

وأشار الوزير إلى أن ملتقيات التوظيف لا تقتصر على توفير فرص العمل، وإنما تمثل حلقة وصل مباشرة بين الشباب وأصحاب الأعمال، وتتيح للشركات التعرف على الكفاءات والمهارات المتاحة، كما تمنح الشباب فرصة للتعرف على متطلبات سوق العمل والتخصصات الأكثر طلبًا، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة في مجالات التدريب المهني والتأهيل والتشغيل.

ومن المقرر أن يتفقد وزير العمل ومحافظ القاهرة ورئيس الجامعة المصرية الصينية الشركات المشاركة، ويلتقوا بالشباب المتقدمين للوظائف، لمتابعة سير عمليات التقديم والتعرف على احتياجات المتقدمين، بما يسهم في تطوير منظومة التشغيل، وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والجامعات، ودعم جهود الدولة في توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

وزير العمل محافظ القاهرة ملتقى توظيفي الجامعة الصينية

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