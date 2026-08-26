بعد إمام عاشور.. شوبير يكشف تطورات جديدة في تجديد عقود نجوم الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية، آخر مستجدات ملف تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا اقتراب الثنائي ياسر إبراهيم ومحمد هاني من الاستمرار مع القلعة الحمراء.

وقال شوبير: «ياسر إبراهيم ومحمد هاني اقتربوا جدًا جدًا من التجديد للنادي الأهلي، خصوصًا بعد غلق ملف الشباب السعودي مع ياسر، وبالتالي توقعي الشخصي أن خلال أيام قليلة ملف رباعي التجديد هينتهي تمامًا بالتوقيع للنادي الأهلي».

وتأتي تصريحات شوبير في الوقت الذي يعمل فيه النادي الأهلي على حسم ملفات تجديد عقود عدد من لاعبيه، حيث اقتربت الإدارة من إنهاء الاتفاقات الخاصة بالثنائي ياسر إبراهيم ومحمد هاني، بعد التطورات الأخيرة في موقف ياسر إبراهيم من العرض السعودي.

وكان الأهلي قد أعلن مؤخرًا تمديد تعاقد إمام عاشور حتى عام 2030، في إطار خطة النادي للحفاظ على العناصر الأساسية داخل الفريق خلال السنوات المقبلة.

موعد مباراة الأهلي وزد

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره زد، يوم الجمعة المقبل الموافق 28 أغسطس 2026، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وزد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على استاد القاهرة الدولي.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز ومواصلة مشواره في بطولة الدوري، بينما يبحث زد عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل لقب المسابقة.