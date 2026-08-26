القصة مستمرة.. الأهلي يحتفي بتجديد عقد إمام عاشور حتى 2030

حرص النادي الأهلي على الاحتفال بتجديد تعاقد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، حتى عام 2030، برسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي صورة لإمام عاشور، وعلق عليها: «القصة مستمرة.. إمام عاشور هنا للاستمرار»، في رسالة تؤكد استمرار اللاعب داخل القلعة الحمراء خلال السنوات المقبلة.

وكان النادي الأهلي قد أعلن رسميًا تمديد عقد إمام عاشور حتى عام 2030، ليواصل اللاعب مسيرته مع الفريق ويستمر ضمن صفوف القلعة الحمراء.

وجاء تمديد عقد إمام عاشور خلال جلسة جمعته مع الدكتور عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات بالنادي الأهلي، الذي أنهى كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بتجديد التعاقد، بالتنسيق مع الكابتن وائل جمعة، مدير الكرة.

وأكد إمام عاشور خلال جلسة تجديد تعاقده اعتزازه الكبير بالنادي الأهلي وجماهيره، معربًا عن امتنانه للدعم الذي يحظى به منذ انضمامه إلى الفريق، ورغبته في مواصلة مسيرته مع القلعة الحمراء وتحقيق المزيد من البطولات خلال السنوات المقبلة.

وتأتي رسالة الأهلي عقب حسم ملف تجديد عقد إمام عاشور لتؤكد استمرار اللاعب مع الفريق حتى عام 2030، وسط رغبة متبادلة بين الطرفين في مواصلة النجاحات وحصد المزيد من الألقاب.