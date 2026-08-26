فئة أولى.. اتفاق جديد بين الأهلي ومصطفى شوبير.. والإعلان خلال ساعات

كشف الناقد الرياضي أحمد عبدالباسط عن تفاصيل الاتفاق بين النادي الأهلي ومصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، بشأن تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

وقال عبدالباسط، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الأهلي ومصطفى شوبير أنهيا الاتفاق على تمديد التعاقد، مع وضع الحارس الدولي ضمن الفئة الأولى داخل الفريق.

وأوضح أن الاتفاق جاء بعد رفض عرض نادي كومو الإيطالي لضم مصطفى شوبير، مشيرًا إلى أن الحارس حصل على ضمانات بشأن السماح له بالاحتراف الخارجي حال تلقيه عرضًا مناسبًا بعد نهاية الموسم الحالي.

وأضاف أن النادي الأهلي يستعد للإعلان رسميًا عن تمديد تعاقد مصطفى شوبير خلال الساعات المقبلة.

ويأتي تجديد عقد شوبير في إطار حرص الأهلي على الحفاظ على عناصره الأساسية، خاصة أن الحارس بات من العناصر المهمة في صفوف الفريق خلال الفترة الأخيرة.

كما يمثل الاتفاق خطوة مهمة بالنسبة لمصطفى شوبير، في ظل رغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجي مستقبلًا، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استمراره ضمن صفوف الأهلي خلال الموسم الحالي.