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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسيوط.. استمرار المعاينات واستكمال ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة بساحل سليم

استمرار معاينات واستكمال ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة بساحل سليم
استمرار معاينات واستكمال ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة بساحل سليم
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في متابعة واستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بمختلف المراكز والأحياء والقرى، وفقًا للقواعد والضوابط القانونية المنظمة، بما يحافظ على حقوق الدولة ويسهم في تيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، برئاسة محمد إسماعيل، رئيس المركز، تواصل أعمال معاينة واستكمال ملفات أملاك الدولة بنطاق المركز، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لموقف ملفات التقنين، والتأكد من استيفاء المستندات والإجراءات المطلوبة، وذلك بإشراف علي عطا، نائب رئيس المركز والمشرف العام على الوحدة المحلية بالعَونة، ومتابعة محمود همام، رئيس الوحدة المحلية بالعَونة، وبمشاركة شعبان محمد، مسؤول أملاك الدولة بالوحدة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أهمية مواصلة أعمال المعاينات الميدانية وسرعة استيفاء الملفات واستكمال الإجراءات القانونية المقررة، مع تكثيف التنسيق بين جميع الجهات المعنية وتذليل أي معوقات قد تواجه المواطنين الجادين، بما يسهم في سرعة إنجاز الملفات وتحقيق الانضباط والشفافية في منظومة التقنين.

وشدد المحافظ على ضرورة التعامل بكل جدية وحسم مع ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالملفات المستوفاة، مع استمرار المتابعة الدورية لمعدلات ونسب الإنجاز ورفع تقارير دورية بالموقف التنفيذي، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير الإجراءات القانونية للمواطنين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وتنظيم استغلال أراضي الدولة وفقًا للقانون.

أسيوط محافظ أسيوط أراضي أملاك الدولة إجراءات تقنين مركز ومدينة ساحل سليم ملفات التقنين

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