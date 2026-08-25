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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط نصف طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك بمدينة أسيوط

ضبط 477 كجم من اللحوم والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمدينة أسيوط
ضبط 477 كجم من اللحوم والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمدينة أسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية المعنية، للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للمواطنين، وضبط المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

وأوضح المحافظ أن مديرية الطب البيطري بأسيوط برئاسة الدكتور جمال سيد مدير عام المديرية، نفذت حملة رقابية مكبرة بنطاق مدينة أسيوط، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين بأسيوط، في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت التي تتداول المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقواعد المنظمة لحفظ وتداول المنتجات الغذائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 477 كجم من اللحوم والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتي تمثل خطراً على صحة المواطنين، حيث جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المحافظة تولي ملف سلامة الغذاء والرقابة على الأسواق اهتمامًا كبيرًا، وتعمل على تكثيف الحملات المفاجئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين، والتصدي بكل حسم لمحاولات الغش أو تداول منتجات غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

وأكد محافظ أسيوط أن الحفاظ على صحة المواطنين يمثل أولوية قصوى، مشددًا على أن الحملات الرقابية تستهدف حماية المجتمع والحد من المخاطر الصحية الناتجة عن تداول أو تخزين الأغذية بطرق غير آمنة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تهدد سلامة الغذاء.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار التنسيق بين مديرية الطب البيطري وشرطة التموين ومباحث التموين وكافة الجهات الرقابية، وتكثيف المرور على الأسواق ومنافذ بيع وتداول اللحوم والأسماك والمنتجات الغذائية، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا أن حماية الأمن الغذائي والحفاظ على صحة المواطن يمثلان ركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة وبناء مجتمع آمن ومستقر.

أسيوط محافظ أسيوط الحملات الرقابية المنشآت الغذائية ضبط المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي الطب البيطري

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