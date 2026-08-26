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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تراكم المخلفات وتدني النظافة.. محافظ أسيوط يحيل رئيسا "الحواتكة ونجع سبع" للتحقيق

محافظ أسيوط يتفقد عدد من القرى
محافظ أسيوط يتفقد عدد من القرى
إيهاب عمر

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية مفاجئة بعدد من القرى، لمتابعة مستوى النظافة ورفع المخلفات والتأكد من انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين، وأسفرت الجولة عن إحالة رئيس الوحدة المحلية لقرية الحواتكة بمركز منفلوط، ورئيس الوحدة المحلية لقرية نجع سبع بمركز أسيوط، للتحقيق الفوري، على خلفية رصد حالات قصور في أعمال النظافة ورفع المخلفات وعدم التعامل معها أولًا بأول.

وتأتي الجولة في إطار حرص محافظ أسيوط على المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات، والوقوف على أداء القيادات التنفيذية والعاملين بالجهاز الإداري، والتعامل الفوري مع أي أوجه تقصير، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ قرية المندرة التابعة للوحدة المحلية بالحواتكة بمركز منفلوط، يرافقه مصطفى العطيفي، رئيس مركز ومدينة منفلوط، حيث رصد سوء حالة النظافة وتراكم المخلفات بطريق الشهداء بالقرية، وعدم رفعها بصورة منتظمة.

وعلى الفور، وجه المحافظ بإحالة رئيس الوحدة المحلية لقرية الحواتكة للتحقيق ومساءلته قانونيًا عن عدم الإشراف والمتابعة على أعمال النظافة، وما ترتب على ذلك من تراكم المخلفات وتضرر المواطنين، كما وجه بسرعة رفع جميع التراكمات والمخلفات، ورفع الإشغالات، وتكثيف أعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات بالقرية، مؤكدًا عدم التهاون في تطبيق القانون ومحاسبة المقصرين.

كما استكمل محافظ أسيوط جولته المفاجئة، وتوقف أمام ترعة الوليدية بزمام قرية نجوع بني حسين التابعة للوحدة المحلية بنجع سبع بمركز أسيوط، للوقوف على انتظام أعمال النظافة ورفع نواتج تطهير الترعة والتأكد من التعامل معها أولًا بأول.

ورصد المحافظ عدم رفع نواتج التطهير، وتراكمها بطول الطريق بالمنطقة، الأمر الذي تسبب في تضرر السكان، ليأمر بإحالة رئيس الوحدة المحلية لنجع سبع للتحقيق ومساءلتها قانونيًا عن أوجه القصور في الإشراف والمتابعة على أعمال رفع نواتج التطهير، مع التوجيه بسرعة رفع جميع التراكمات والمخلفات وعدم السماح بتكرارها.

واستمع المحافظ خلال جولته إلى عدد من مطالب ومقترحات المواطنين، ووجه الأجهزة التنفيذية بسرعة بحثها والعمل على تلبيتها، مؤكدًا أهمية الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين واحتياجاتهم.

وأكد اللواء محمد علوان استمرار الجولات المفاجئة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، لمتابعة الأداء الخدمي والرقابي على أرض الواقع، وتقييم أداء القيادات التنفيذية والعاملين بالجهاز الإداري، واتخاذ الإجراءات الفورية والقانونية حيال أي وقائع إهمال أو تقصير، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتحسين مستوى النظافة، وضبط الشارع، والارتقاء بمستوى الحياة اليومية للمواطنين.

أسيوط النظافة رفع المخلفات الوحدة المحلية مركز منفلوط أخبار أسيوط

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