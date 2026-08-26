قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
​التاكسي الطائر في مصر.. أسعار ومواعيد رحلات المستقبل بعيدا عن الزحام
7 شهداء و 10 مصابين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
الخارجية الروسية تستدعي القائم بالأعمال الروماني لدى موسكو
ممر مؤقت باتفاق عُماني ــ إيراني.. طهران تُسلّم باكستان شروط فتح هرمز
وزير الصحة: نتابع الأحداث الوبائية بالخارج المرتبطة بالسالمونيلا ونؤكد استقرار الوضع الوبائي في مصر
"قنصوة" يستقبل أشرف صبحي لمناقشة الاستعدادات النهائية لدورة الألعاب الإفريقية للجامعات
وزير الصحة: نتابع الأحداث الوبائية المرتبطة بالسالمونيلا.. ونؤكد استقرار الوضع الوبائي بمصر
الرئيس الصيني يزور مصر الأسبوع المقبل
إيران: مضيق هرمز لا يزال مغلقاً رغم محادثات ممر العبور مع عُمان
الجيش الإيراني: السفن تخضع لمراقبتنا قبل وصولها لمضيق هرمز بمئات الكيلومترات
روبيو يستبعد شن ترامب غارات جديدة على إيران الآن
غدًا غلق باب التقديم.. تعرف على شروط القبول فى حج القرعة 2027
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء الجبر والصبر.. 17 كلمة مستجابة لمن كسر قلبه وردت عن النبي

الدعاء
الدعاء
إيمان طلعت

دعاء الجبر والصبر، يكثر البحث عن دعاء الجبر والصبر خاصة لمن كسر قلبه وزاد همه وابتلي في غالٍ لديه، وعبادة جبر الخواطر هي أعظم العبادات التي جاء بها الإسلام فكان المولى عز وجل أول من جبر خاطر نبيه فقال سبحانه:"ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين"، وكان صلى الله عليه وسلم دائما ما يجبر الخواطر للصغير والكبير.

دعاء الجبر والصبر

دعاء الجبر والصبر مستجاب لا محالة، واعلم أنك في حضرة الرحمن الذي لا يضيع أجر الإنسان الذي آمن بقضائه وقدره ورضا به وصبر عليه مهما صعب.

وقد وعد المولى- تبارك وتعالى- عباده الصابرين المحتسبين فقال في كتابه الحكيم: (قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ).

كما يقول -سبحانه وتعالى-: (﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ..)، وفي الآية الكريمة ربط الخالق عز وجل بين الابتلاء والصبر الذي يكون نتاجه رفع الغمة لذلك يجب على الإنسان أن يطلب من ربه الصبر قبل أن يطلب رفع الشدة التي يعاني منها لأن الصبر هو الذي يعين الفرد على تحمل الصعاب المختلفة مهما صعب، ومنها دعاء الصبر على البلاء والشدائد والابتلاءات المختلفة.

دعاء الجبر والصبر

من دعاء الجبر والصبر ما يلي:

1- الحمد لله على كل ضرر مس قلبي وضيق قد أثقل صدري ووجعًا قد زاد همي، اللهم إنا نسألك بموجبات رحمتك، وبعزائم مغفرتك، نسألك يا الله السلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز يا الله بالجنة، والنجاة من عذاب النار، أعوذ بك يا الله من شر نفسي، ومن شر الشيطان الرجيم ومن شركائه، وأن أقترف على نفسي السوء، أو أجره إلى المسلمين.

2- اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار.

3- اللهم اجبر خواطرنا بفرج قريب ومغفرة واسعة.. إنك سميع قريب.

4- اللهم أجعل لنا من جبر الخواطر نصيب بالله يا الله يا رحمن يا رحيم، أنت عالم الغيب وتعلم ما في قلبي من كل هم وضيق، فاكشف اللهم غمي.

5- اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وتجيب دعوة الداعين، أن تفرج همي، وترزقني السكينة.

6- يا الله إنك على كل شيء قدير، أسألك بكل أسمائك التي سميت بها نفسك، ما علمنا منه وما لم نعلم.

7- وكشفت الريح يومًا عن ساقي ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، فَضَحِكَ الْقَوْمُ مِنْهُ، فجبر النبي صلى الله عليه وسلم خاطره، وأعلى شأنه، وبيّن مكانته عند ربه، فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَهُمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أُحُدٍ”، رواه الإمام أحمد

8- كان من دعاء النبى صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: «اللهم اغفر لى وارحمنى واهدنى واجبرنى وارزقنى.

9- عن أبي هريرة صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: سئل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال: «التقوى، وحسن الخلق» رواه ابن ماجه

10- عَنْ جَابِرٍ كما عند الترمذي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا.

دعاء الجبر والصبر لا يرد

11- ياذا المعروف.. الذي لا ينقضي أبدًا، و يا ذا الأيادي. التي لا تحصى عددا، و يا ذا. الوجه الذي لا يطفأ سرمدا، أسألك أن.. تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد, كما صليت وباركت وترحمت على سيدنا إبراهيم، وأن تكفيني, شر كل ذي شر، بك أدرأ في نحره، و أعوذ بك من. شره و أستعينك عليه.

12- اللهم أعني على ديني بدنياي، وعلى آخرتي بالتقوى، واحفظني فيما غبت عنه ولا تكلني إلا نفسي فيما حضرته، يا من لا تضره الذنوب، ولا تنقصه المغفرة. أغفر مالا يضرك، وهب لي ما لا ينقصك.

13- بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء اعطاني ربي، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، أعوذ بالله مما أخاف وأحذر، الله ربي لا أشرك به شيئا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك، اللهم إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد وشيطان مريد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الحمد لله رب العالمين.

14- بسم الله الرحمن الرحيم.. اللهم يا سامع كل شكوى، ويا شاهد كل نجوى، ويعالم كل خفية ، ويكاشف كل كرب وبلية، و يا منجي. نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام. نجني من كل بلاء ومرض. إن لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. غير ان عافيتك هي اوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. ألا يحل على غضبك، أو ينزل بي سخطك. لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك.

15- اللهم احرسني. بعينك التي لا تنام، واكفني. بركنك الذي لا يرام، واحفظني. بعزك الذي لا يضام، وارحمني بقدرتك، أنت ثقتي ورجائي، أسألك أن تكفيني شر كل ذي شر، وأسألك فرجًا قريبًا وصبرًا جميلاً، وأسألك العافية من كل بلية، اللهم بك أدفع ما أنا فيه، وأعوذ بك من شره يا أرحم الراحمين، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلّا الله الملك الحق المبين، لا إله إلّا الله العدل اليقين، لا إله إلّا الله.

16- ربنا ورب آبائنا الأولين. . سبحانك إنّي كنت من الظالمين.. لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحي ويميت، وهو حيٌّ لا يموت، بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير اللهم أنك تعلم.. سري وعلانيتي، فاقبل معذرتي، وتعلم.. حاجتي؛ فاعطني سؤالي، وتعلم.. ما في نفسي، فاغفر لي ذنوبي، اللهم إني أسألك إيمانًا يباشر قلبي، ويقينًا صادقًا حتى أعلم أنه لن يصيبني. إلا ما كتبته علي والرضا بما قسمته لي يا ذا الجلال والإكرام.

17- أدعوك يا إلهي دعاء من اشتدت به فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريق الملهوف المكروب المشغوف الذي لا يجد كشف ما نزل به.. إلا منك، لا إله إلا أنت فارحمنا يا أرحم الراحمين، واكشف عنا ما نزل بنا من عدونا وعدوك الشيطان الرجيم.

دعاء الجبر والصبر دعاء الجبر والصبر لا يرد الدعاء دعاء الجبر دعاء الصبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ممدوح عباس

ممدوح عباس يُفجّر مفاجآت عن الزمالك: هذه الأسماء أمام نيابة الأموال العامة خلال 10 أيام

إمام عاشور

أحرج أبناء النادي .. أمير هشام يعلّق على تجديد إمام عاشور عقده مع الأهلي

مصطفى شوبير

إعلامي: الأهلي يرفض طلب مصطفى شوبير بشأن تجديد عقده

بيزيرا

خبير لوائح رياضية يكشف سر تصرفات «بيزيرا»: بند قوي في عقده قد يضع الزمالك في مأزق

الوحدات السكنية

الإيجار التمليكي يفتح باب الأمل أمام محدودي الدخل.. تفاصيل طرح وحدات سكنية بأسعار تبدأ من 2000 جنيه

الزمالك

كمال شعيب يكشف: إحالة جميع المسئولين عن ملف الكرة بالزمالك للتحقيق .. لهذا السبب

حسام حسن

حسام حسن في المقدمة.. تعرّف على رواتب الجهاز الفني للمنتخب عقب تجديد التعاقد

ترشيحاتنا

فعالية "HarmonyOS 7

لعشاق التكنولوجيا.. هواوي تضرب موعداً للكشف عن "Mate XT 2"

شاشة هاتفك تضيء فجأة؟ 4 أسباب شائعة وطرق إيقافها فوراً

شاشة هاتفك تضيء فجأة؟.. 4 أسباب شائعة وطرق إيقافها فوراً

Garmin Fenix 9 Pro

تسريبات مصوّرة تكشف مواصفات ساعات Garmin Fenix 9 Pro وخيارات شاشات AMOLED وSolar

بالصور

القُبلة الرومانسية .. دونا إمام تنشر صورًا جديدة من عقد قرانها

دونا إمام
دونا إمام
دونا إمام

لسد العجز.. وزير الصحة: وضع ضوابط موحدة لحركات التكليف والتوزيع وفقا للاحتياج الفعلي

وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة لمتابعة سير العمل بمختلف الملفات
وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة لمتابعة سير العمل بمختلف الملفات
وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة لمتابعة سير العمل بمختلف الملفات

وزير الري: مصر من أكثر دول العالم معاناةً من ندرة المياه

وزير الري - هاني سويلم
وزير الري - هاني سويلم
وزير الري - هاني سويلم

طرق سحرية.. كيفية حماية سيارتك من القوارض

حماية السيارة من الفئران
حماية السيارة من الفئران
حماية السيارة من الفئران

فيديو

علاقة بلوجر شهير بخادمته

علاقة عاطفية تنتهي باتهام بالسرقة.. ماذا حدث بين الخادمة والبلوجر؟

حادثة الإسماعيلية الجديدة

الإسماعيلية في أسبوعين.. 43 بين مصاب ووفاة في حادثين مروّعين بالدواويس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد