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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إمام عاشور يتسلم شيك بـ 10 ملايين جنيه من الأهلي لهذا السبب | خاص

إمام عاشور
إمام عاشور
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن كواليس جديدة بشأن تجديد وتمديد عقد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مع القلعة الحمراء حتى عام 2030.

إمام عاشور يصرف منحة توقيع مع الأهلي 

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن إمام عاشور حصل اليوم الأربعاء على شيك بقيمة 10 ملايين جنيه، قيمة منحة التوقيع، وذلك عقب تجديد وتمديد عقده مع النادي الأهلي رسميًا خلال الساعات الماضية.

وأوضح المصدر أن اللاعب حصل على منحة التوقيع بعد إتمام إجراءات تجديد عقده، في إطار الاتفاق المبرم بين الطرفين، ليستمر إمام عاشور ضمن صفوف القلعة الحمراء حتى عام 2030.

ويأتي تمديد عقد إمام عاشور ضمن تحركات إدارة النادي الأهلي للحفاظ على العناصر الأساسية في صفوف الفريق، خاصة أن اللاعب يعد من الركائز المهمة في تشكيل الفريق خلال الفترة الأخيرة.

كواليس تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي.. 60 مليون جنيه في الموسم

 

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن كواليس تجديد وتمديد عقد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مع القلعة الحمراء حتى عام 2030، في ظل رغبة النادي في الحفاظ على أحد أبرز عناصر الفريق خلال السنوات المقبلة.


وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن إمام عاشور سيحصل على 60 مليون جنيه في الموسم مع الأهلي وفقًا للعقد الجديد، بإجمالي يصل إلى 240 مليون جنيه خلال المواسم الأربعة المقبلة، بداية من الموسم الجديد.

وأوضح المصدر أن قيمة عقد إمام عاشور تتضمن حصوله على 35 مليون جنيه سنويًا من النادي الأهلي، على أن تزيد القيمة بواقع 2 مليون جنيه مع كل موسم، بالإضافة إلى نحو 15 مليون جنيه سنويًا من الإعلانات والحوافز والمكافآت، وفقًا للبطولات والألقاب التي يحققها اللاعب مع الفريق.

وأضاف أن عقد إمام عاشور يتضمن أيضًا منحة توقيع تصل إلى 10 ملايين جنيه، وذلك بعد إتمام إجراءات تجديد وتمديد عقده مع النادي الأهلي.

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