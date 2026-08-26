بكرة القاهرة تسجل 38 درجة.. الأرصاد: السبت المقبل موعد انكسار الموجة الحارة

كشفت منار غانم المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.



وقالت منار غانم في مداخلة هاتفية على قناة " الأولى الفضائية"،:" البلاد تتأثر بموجة حارة ودرجات الحرارة أقل من موجات الحر السابقة ودرجة الحرارة في القاهرة 38 درجة مئوية ".



وتابعت منار غانم :" درجات الحرارة على القاهرة غدا الخميس 38 درجة مئوية ويزداد الإحساس بدرجة الحرارة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة ".

وأكملت منار غانم :" درجات الحرارة في الصعيد تصل لـ 44 درجة مئوية والموجة الحارة تنكسر يوم السبت المقبل ونعود لمعدلات طبيعية تصل لـ 34 درجة مئوية "

وتابعت منار غانم :" مع بداية شهر سبتمبر سوف تنخفض حدة الموجات الحارة ".

